Eerste aardbeien van het seizoen geveild

04 maart 2020

12u23

Bron: belga 0 Consument Bij veiling BelOrta zijn woensdag de eerste aardbeien van het seizoen onder de hamer gegaan. Het aardbeiseizoen van BelOrta begint een paar weken vroeger dan bij een normale teelt door productie onder belichting, zo meldt de veiling.

De primeuraardbeien zijn van de vroege variëteit Sonata. Producenten Wim en Louis Meyers (Meyers Softfruit, Riemst) en Lieven Colembie (Halle) voerden de 400 kilogram aardbeien aan. Ze werden gekocht door Guy Claessens van BVBA Fruit Vandepoel.

Via BelOrta werd in 2019 meer dan 10 miljoen kilogram aardbeien verkocht via diverse teeltsystemen: substraat- of vollegrondsteelt onder glas, in tunnels of open lucht. In vergelijking met vorig jaar is er een verschuiving in het areaal van grondteelt naar substraatteelt. In totaliteit kent het areaal een uitbreiding van 4 procent bij BelOrta.



Elsanta, Portola, Elegance en Malling Centenary blijven de belangrijkste rassen. Bij BelOrta is Sonata de vroegste variëteit, gevolgd door Sonsation.