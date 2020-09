Een veilig kinderzitje in de auto biedt heel wat extra bescherming: deze modellen doorstonden de test

Bij controles in Vlaanderen is gebleken dat vier op de vijf kinderen niet helemaal correct vastgeklikt zitten in de auto. Vaak zitten ze wel in een aangepast zitje, maar wordt dat verkeerd gebruikt (50 procent). Stijn Dhondt, onderzoeker bij Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) legt uit hoe je voor kleuters en lagereschoolkinderen de autostoel correct en veilig gebruikt. Lees ook welke autostoel de beste keuze is voor je kind (en welke je zeker niet moet kopen).

1. Tot wanneer moeten kinderen verplicht in een autostoel in België?

Stijn Dhondt: “Elk kind kleiner dan 1,35 meter moet altijd in een kinderzitje worden vervoerd dat aangepast is aan zijn lengte of gewicht op dat moment. Niet elk zitje past dus voor elk kind. Of het aangepast is aan je kind, kun je makkelijk controleren op het oranje label dat elk kinderzitje draagt.”

Gordels van een autozitje moeten altijd op schouderhoogte vertrekken, plat over de schouder(s) lopen en plat op de heupen liggen Stijn Dhondt

2. Waarom is een gordel niet voldoende?

“Door de kleine gestalte van het kind komt een gewone gordel niet op de juiste plaatsen te zitten. Daarnaast kan een gordel makkelijk verschuiven en bij een ongeval zware verwondingen veroorzaken. Gordels van een autozitje moeten altijd op schouderhoogte vertrekken, plat over de schouder(s) lopen en plat op de heupen liggen. Een aangepast kinderzitje zorgt ervoor dat de gordel juist over het lichaam van het kind loopt en dus geen extra verwondingen kan veroorzaken bij een botsing.”

3. Hoe gebruik je een autostoel veilig?

“De prijs van een autostoel is geen indicator voor de veiligheid. Een goedkoop zitje kan ook veilig zijn, toch als het juist gebruikt wordt. Een veelgemaakte fout is een gordel die gedraaid zit of niet voldoende aansluit. Dit kan er echter voor zorgen dat bij een botsing de gordel gaat snijden of het kind zelf gaat schuiven. Om een autostoel veilig te gebruiken bij het vervoeren van een kind is het belangrijk dat het hoofd niet boven de hoofdsteun komt, dat de gordel plat op het lichaam ligt, dat hij vertrekt op schouderhoogte en schuin over de schouder naar de heup loopt en dat hij onder de armsteunen loopt, voldoende spant en plat ligt op de heupen.”

In principe voldoet elk zitje dat in België (en Europa) wordt verkocht aan de veiligheidseisen. Dat kan je zien aan het oranje label dat elk zitje moet dragen Stijn Dhondt

4. Waarop letten bij de aankoop van een autozitje?

“In principe voldoet elk zitje dat in België (en Europa) wordt verkocht aan de veiligheidseisen. Dat kan je zien aan het oranje label dat elk zitje moet dragen. Kwaliteitsverschillen zullen er altijd zijn, maar gebruiksgemak en comfort doen niets aan de veiligheid van zo’n zitje. Een goedkoop zitje kan misschien minder comfort bieden, maar zal je kind nog steeds beschermen zoals bepaald in de norm.”

Bron cijfers: Vias (Kenniscentrum Verkeersveiligheid) en VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)

WELKE AUTOSTOEL IS DE BESTE KEUZE VOOR JE KIND?

Een veilig kinderzitje dat correct gebruikt wordt, biedt heel wat extra bescherming: zo draagt een correct gebruik van een aangepaste autostoel bij kinderen tussen 5 en 9 jaar bij tot het voorkomen van verwondingen in 6 op de 10 ongevallen. Maar welke autostoel is nu de beste keuze voor je kind? De Nederlandse Consumentenbond onderwierp 23 nieuwe autostoelen aan een uitgebreide veiligheids- en gebruikstest.

1. Toppers

Britax Römer Kid II

Met gordelbevestiging

109 euro bij bol.com

Deze kinderstoel moet met de autogordel vastgezet worden. Makkelijk is dat het zitje snel en eenvoudig kan bevestigd worden en dat er nauwelijks kans is op een foute bevestiging dankzij de duidelijke gebruiksaanwijzing. Het zitje staat stabiel in de auto en biedt een goede bescherming in frontale en zijdelingse botsing. Fijn is ook dat het makkelijk aan te passen is aan de grootte van je kind en dat er veel ruimte is voor je kind. Een extra troef is dat de stoelhoes eenvoudig verwijderd kan worden en in de wasmachine kan. Het nadeel aan dit autozitje is dat de zithouding minder prettig is en dat het veel ruimte in de auto nodig heeft. Daarnaast heeft het kind een beperkt zicht naar buiten.

• Veiligheid: 7

• Gebruiksgemak: 8,6

• Ergonomie: 7

Cybex Solution S-Fix

Met Isofixbevestiging

209,99 euro bij bol.com

Deze Cybex Solution S-Fix is één van de verschillende Solution-varianten die Cybex aanbiedt. Je kunt het stoeltje met Isofix vastzetten, maar ook alleen met de gordel gebruiken. In de auto neemt dit zitje niet al te veel plaats in, maar er is wel meer dan voldoende ruimte in voor je kind en het heeft ook een goed uitzicht. Een pluspunt is dat de gordel makkelijk aan te passen is en dat het vastgespen heel makkelijk gaat. Dit zitje biedt een zeer goede bescherming in botsing van opzij en een goede bescherming in frontale botsing. Een minpuntje is dat de stoelhoes moeilijk te verwijderen is, al kan ze prima in de wasmachine.

• Veiligheid: 7,9

• Gebruiksgemak: 7,9

• Ergonomie: 7,8

2. Beste prijs-kwaliteit

Britax Römer Adventure

Met gordelbevestiging

81,35 euro bij Amazon.nl

Deze Adventure is een wat eenvoudigere variant in het Britax Römer-assortiment. Het biedt goede bescherming bij botsing van opzij, maar gemiddelde bescherming in frontale botsing. Deze kinderstoel is makkelijk en snel te plaatsen, maar er blijft ietwat speling als hij vastgezet is. Je kind heeft veel ruimte, goed uitzicht en goede ondersteuning van de benen. Handig is ook dat de stoel meegroeit met je kind en makkelijk aan de lengte aan te passen is. Qua comfort is het wel wat minder: de dunne ‘padding’ zit niet zo comfortabel. Deze stoel scoort vooral door zijn lage prijs.

• Veiligheid: 6,2

• Gebruiksgemak: 8,3

• Ergonomie: 7,9

Joie Traver

Met Isofixbevestiging

159 euro bij Orchestra (be.shop-orchestra.com)

Dit lijkt een ietwat basic autozitje, maar het beschermt je kind zeer goed bij een botsing van opzij en goed in frontale botsing. Het zitje kan makkelijk geïnstalleerd worden en stevig vastgezet worden in de auto. Het vastgespen van je kind is eenvoudig. Handig is dat het zitkussen in lengte versteld kan worden, ideaal voor wat grotere kinderen. Een minpuntje is dat de zithouding erg rechtop is, wat voor slapende kindjes niet zo fijn is. Deze autostoel is redelijk groot waardoor het veel ruimte nodig heeft in de auto. Wie een veilige autostoel zoekt, krijgt met deze waar voor zijn geld.

• Veiligheid: 7,7

• Gebruiksgemak: 8,1

• Ergonomie: 7,7

3. Gebuisd

Maxi-Cosi Beryl

Slechts één autostoel scoorde onvoldoende in de recente autostoeltest van de Nederlandse Consumentenbond. De Maxi-Cosi Beryl doet het vooral op vlak van gebruiksgemak erg slecht: de stoel is lastig in de auto vast te zetten en het vastgespen van je kind is ook al niet makkelijk. Wel scoort deze autostoel voldoende op veiligheid.

• Veiligheid: 5,9

• Gebruiksgemak: 4,5

• Ergonomie: 6,2

We verzamelen het beste advies over consumentenzaken op de MijnGids-pagina.

