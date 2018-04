Een tweede woonlening bij een andere bank: hier moet u op letten Johan Van Geyte

03 april 2018

08u00

Hebt u al een hypotheeklening lopen en wil u graag een tweede afsluiten? Dan kan u gerust naar een andere bank trekken. Uw enige risico is dan het verlies van een stukje fiscaal voordeel van uw eerste lening, maar dat verlies had u ook bij uw 'eigen' bank geleden.

Een hypotheek houdt in dat u een bank het recht geeft om een onroerend goed te verkopen, indien u niet langer uw verplichtingen nakomt. De opbrengst kan de bank dan gebruiken om een uitstaande lening te delgen.

Een hypotheek is verbonden aan een specifiek onroerend goed. Het maakt daarbij niet uit of u de lening aanging voor dat pand of voor een ander. U kunt dus perfect lenen voor een woning en als waarborg de hypotheek laten vestigen (inschrijven) op een ander onroerend goed.

U kunt zelfs meerdere hypotheken laten vestigen op hetzelfde onroerend goed. De bank die eerst komt, heeft dan een hypotheek in eerste rang, de bank die volgt een hypotheek in tweede rang, de bank die derde komt, enzovoort.

Bij een gedwongen uitwinning zal eerst de eerste bank volledig worden betaald, dan de tweede bank, dan pas de derde. Dit maakt dat de waarborg voor de eerste bank sterker is dan die voor de tweede en derde bank.

Tweede hypotheek

Heeft u al een hypothecaire lening lopen en wil u de aankoop van een tweede pand ook financieren met een dergelijke lening, dan heeft u de keuze. U kunt een hypotheek in eerste rang laten nemen op het nieuwe pand of een hypotheek in tweede rang op uw eerste woning. In dat laatste geval zal uw bank zeker kijken of die voldoende waard is om twee hypotheken te dragen. Bovendien kan ze overwegen om een hoger tarief aan te rekenen, bijvoorbeeld 0,25% of 0,50% meer omdat ze een hoger risico loopt.

U kunt de lening bij dezelfde bank nemen of bij een andere bank. In beide gevallen wordt dezelfde afweging gemaakt: beschikt u over voldoende inkomsten om de kredieten af te betalen en kunt u voldoende waarborgen geven voor het geval het toch fout mocht lopen?

Fiscaal voordeel eerste woning

Alleen op fiscaal vlak liggen de zaken anders. Voor de woning die u zelf bewoont, heeft u in Vlaanderen recht op de woonbonus van 1.520 euro. Tijdens de eerste tien jaar van de lening komt daar 760 euro bij, als het uw enige woning is. En als u minstens drie kinderen heeft, nog eens 80 euro. Dat brengt het maximum op 2.360 euro per persoon.

De woonbonus geeft u uiteindelijk recht op een belastingvermindering van 40%. Wie zijn korf maximaal vult, komt zo aan een besparing van 944 euro per persoon.

Fiscaal voordeel tweede woning

Voor een tweede woning die u niet zelf gaat bewonen, heeft u geen recht op de woonbonus, maar wel op een minder genereuze federale belastingvermindering. Die bedraagt 30% en wordt berekend op 169,20 euro + 6% van uw netto belastbaar beroepsinkomen, met een globaal maximum van 2.310 euro. In het beste geval moet u dus 693 euro minder taksen betalen.

Let wel: het maximum van 2.310 euro omvat zowel de kapitaalaflossingen van de lening als de premies voor de schuldsaldoverzekering en de premies die u stortte voor het langetermijnsparen via een levensverzekering. De intresten mogen dan weer worden afgetrokken van de onroerende inkomsten van uw tweede woning.

Addertje onder het gras

Er is ook een beperkt verlies als u een tweede woning koopt. In dat geval heeft u niet langer recht op de verhoging van 760 euro voor de Vlaamse woonbonus voor uw eerste woning. Die geldt immers voor de enige woning. Met de aankoop van een tweede pand, voldoet u niet langer aan die voorwaarde. Op die manier verzaakt u dus aan een fiscaal voordeel van 760 euro x 40% (of 304 euro), en dat tijdens de eerste tien jaar van uw eerste lening.

