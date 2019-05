Een thuisbatterij: de oplossing tegen die hoge energiefactuur? Kurt Deman

29 mei 2019

08u30

Bron: mijnenergie.be 6 Energie Onafhankelijkheid van het distributienet: in tijden van hoge energiekosten is dat toch een beetje de natte droom van veel consumenten. Met een thuisbatterij zet u een forse stap in die richting. De aangekondigde overheidspremie van maximum 3.200 euro moet de financiële drempel daarbij behoorlijk verlagen. Maar wat is een thuisbatterij nu juist? Wat zijn de voordelen? En hoeveel bedraagt het prijskaartje?

Kort uitgelegd: thuisbatterijen slaan de door u geproduceerde zonne-energie op, om die later te gebruiken op momenten dat uw zonnepanelen onvoldoende energie opwekken. Die energiereserve wendt u bijvoorbeeld aan voor uw nachtverbruik, op piekmomenten of op duistere dagen. De tijdelijke overproductie van uw zonnepanelen vloeit dus niet langer weg naar het net, maar blijft beschikbaar voor eigen gebruik.

Daarnaast slaat een thuisbatterij ook tijdens de daluren goedkopere energie op, om die tijdens de duurdere piekmomenten te gebruiken. Een thuisbatterij functioneert ook als een noodgenerator bij elektriciteitspannes. Dankzij de opgeslagen elektriciteit kunnen uw apparaten tijdens een storing op het netwerk toch blijven werken. Maar, dit alles vraagt natuurlijk wel eerst de investering van een specifieke – al dan niet ingebouwde – omvormer.

Volledig autonoom?

Handig om te weten: bij traditionele zonnepaneleninstallaties is het bijna onmogelijk om alle geproduceerde elektriciteit te verbruiken op het moment dat u ze produceert. Experts schatten in dat u ongeveer 30 procent van de opgewekte stroom zelf verbruikt. De overige 70 procent vertrekt naar het distributienet. Een thuisbatterij moet – natuurlijk mede afhankelijk van uw verbruikspatroon, de sterkte en opslagcapaciteit van de batterij en de omvormer – voor een zelfvoorziening van 60 tot 80 procent zorgen. Sommige fabrikanten pakken tegenwoordig zelfs uit met hogere percentages. Vooral tijdens de wintermaanden zullen de meeste consumenten waarschijnlijk wel nog altijd energie van het net moeten halen.

Belangrijk: capaciteit en levensduur

Als u een thuisbatterij gaat kiezen, is het belangrijk om een opslagcapaciteit te kiezen die aansluit bij uw productiecapaciteit. Leveranciers bieden een opslagcapaciteit vanaf 5 kWh. De Tesla Powerwall 2 haalt zelfs 13,5 kwH. Luminus claimt op zijn website een volledige autonomie, via de combinatie van een thuisbatterij van LG met een capaciteit van 8,8 kWh en een vermogen van 9,8 kWh, bij een verbruik van 4.500 kWh per jaar of vanaf 18 zonnepanelen. U houdt er in uw afweging dus best meteen al rekening mee dat het rendement van een thuisbatterij met de jaren wel wat afneemt. LG belooft dat u na tien jaar nog 80 procent van het initiële vermogen opwekt. De geschatte levensduur voor de nieuwste modellen bedraagt tegenwoordig bij een gemiddeld gebruik vijftien tot twintig jaar, al is die inschatting nu nog wat nattevingerwerk.

Aankoopprijs

De aankoopprijs van een thuisbatterij kent momenteel een dalende trend. U krijgt bovendien almaar meer batterij voor hetzelfde geld, maar een forse investering blijft het sowieso. Een basismodel met een beperkt vermogen en dito omslagcapaciteit kan al vanaf ongeveer 4.000 euro. Tesla afficheert voor zijn krachtige Powerwall 2 een prijs van 8.240 euro, exclusief installatiekosten. De terugverdientijd is sterk afhankelijk van hoe u de batterij aanwendt en van uw verbruikspatroon. Vlaanderen kent nu een premie van 250 euro per kWh toe, met een maximum van 3.200 euro per aansluitingspunt of 35 procent van de investeringskost. De premie is alleen van toepassing voor milieuvriendelijke batterijen, geplaatst door een erkend installateur. Het besluit moet trouwens ook nog voor advies naar de Raad van State. U kunt de premie ten vroegste op 1 augustus aanvragen. Voorlopig is ze verkrijgbaar tot eind 2020.

Thuisbatterij en digitale meter

De komst van de digitale meter maakt een thuisbatterij een pak interessanter. Zonder terugdraaiende teller valt de mogelijkheid om de productie en consumptie doorheen het jaar te compenseren weg, waardoor het erop aankomt de productie, het verbruik en de opslag van elektriciteit perfect op elkaar af te stemmen. Daarin kan een thuisbatterij een cruciale rol spelen. Lees hier waarom de slimme energiemeter toch niet écht slim is.

Hoe maximaal besparen?

Hoe meer gebruikers, hoe sneller we een verdere prijsdaling mogen verwachten. Tegelijk is de kans niet onbestaande dat de overheidspremies dan wel opnieuw verdwijnen. Het scenario van de subsidiëring van zonnepanelen lijkt zich dus een beetje te herhalen. Voor ons komt het er dan op aan het kantelmoment tussen de dalende aankoopprijs en het wegvallen van een overheidspremie zo goed mogelijk in te schatten.

In afwachting is het natuurlijk interessant om zoveel mogelijk voor een maximale besparing op uw energiefactuur te gaan. Dat kan snel en eenvoudig door uw huidige energiecontract te vergelijken met de actuele marktprijzen. Een online vergelijkingstool maakt u in een oogwenk duidelijk of u binnenkort tot honderd euro en meer bespaart op jaarbasis.

