Een rendement van 800%? Dat loopt fout

Bron: Spaargids.be 0 Shutterstock Consument De waarde van de bitcoin steeg dit jaar als met meer dan 800%. Reden genoeg voor veel beleggers om nog snel op de trein te springen. Toch kunnen voorzichtige beleggers zich beter houden aan de traditionele beleggingen. Maar wat brengen die op?

Aandelen

Het spaarboekje is geen rijkmaker. Meer dan een totaalrente van 1,2% (basisrente + getrouwheidspremie) zit er momenteel niet in, zo leert het overzicht van Spaargids.be. Met een gemiddelde inflatie van 2,1% groei uw spaargeld minder snel aan dan dat de prijzen stijgen. Anders gezegd: u verliest geld op uw spaarboekje. Dat verhaal is al een hele tijd aan de gang en veel spaarders zoeken elders een hoger rendement voor hun spaarcenten. Maar ook daar groeien de bomen niet tot in de hemel.



"Over een periode van 20 à 30 jaar mag je van aandelen een gemiddelde return verwachten van ongeveer 6%", zegt Koen De Leus, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis. Die return is gebaseerd op de verwachte groei van de economie en de dividenden die de bedrijven uitkeren. Op de kortere termijn kan het rendement wat lager uitvallen. "Zowel in Europa als in de VS zal de rente geleidelijk stijgen, wat slecht nieuws is voor de bedrijven. Bovendien zijn aandelen al vrij duur en is het risico op een correctie heel reëel. Daardoor verwacht ik dat het aandelenrendement de komende vijf jaar eerder zal uitkomen op 3 à 4%."



TIP: Best minstens 6 maanden loon op uw spaarrekening

Obligaties

Traditioneel kijken voorzichtige beleggers ook naar obligaties. Maar door de lage rente valt ook daar geen hoog rendement te halen. Wie intekent op een overheidsobligaties van de Belgische staat met een looptijd van 10 jaar moet het stellen met een rendement van minder dan 1%. Het rendement van obligaties uitgegeven door kwaliteitsvolle ondernemingen ligt maar een beetje hoger. Dat zijn geen interessante rendementen. Eigenlijk ligt dat ook in lijn met wat een termijnrekening nog oplevert. Voor een looptijd van 10 jaar variëren de brutorentes van 0,4 tot 2,6%.



TIP: Ook een spaarverzekering brengt nog meer op dan 2%

Vastgoed

Spaarders kijken ook vaak naar vastgoed als ze over een behoorlijke som geld beschikken. Intussen liggen ook daar de torenhoge rendementen achter ons. Zo stegen de appartementsprijzen tussen 2000 en 2010 elk jaar met gemiddeld bijna 10%. Sindsdien gingen de appartementsprijzen jaarlijks gemiddeld 2,6% hoger. Wie een appartement verhuurt, kan natuurlijk wel nog op het huurrendement rekenen. Dat ligt in de praktijk meestal ergens rond de 3%. Veel beginnende vastgoedbeleggers overschatten het rendement omdat ze geen rekening houden met alle kosten die gepaard gaan met het beheer van vastgoed (zoals onderhoud en herstellingen maar ook wanbetaling en leegstand).



LEES OOK: Hoeveel kunt u lenen voor een woning?

800%

Bovenstaande voorbeelden tonen dat er geen snelle manieren zijn om uw spaarcenten te pimpen. Toch is het exact dat wat veel beleggers nu proberen door te investeren in de bitcoin, een virtuele munt waarvan de waarde dit jaar steeg met meer dan 800%. Dat staat in schril contrast met de rendementen van aandelen, obligatie of vastgoed. Toch laten beleggers zich beter niet verblinden door fabelachtige rendementen. De Nederlandse beurswaakhond heeft beleggers die in virtuele munten beleggen al gewaarschuwd dat de kans groot is dat ze hun geld niet terugkrijgen. "De bitcoin en andere virtuele munten zijn geen goede plek voor spaargeld. Het is pure speculatie, alleen voor wie echt eens een gokje wil wagen. Vroeg of laat komt iedereen terug bij zinnen en verdwijnt het vertrouwen in de virtuele munten. Dan stort het hele systeem in mekaar en zitten beleggers opgescheept met virtuele munten die niets meer waard zijn", zegt De Leus.

