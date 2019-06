Een privaat bankier? Het kan ook zonder 500.000 euro Sven Vonck

19 juni 2019

09u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen De voorbije jaren hebben private bankers hun dienstverlening opengesteld naar een breder publiek. Toch moet u nog altijd over een relatief stevig vermogen beschikken om bij een private banker binnen te mogen.

Voor wie een aanzienlijk vermogen heeft opgebouwd, openen zich de deuren naar de private bankers. Dat zijn bankiers waaraan u het beheer van uw vermogen kan toevertrouwen. Ze beheren uw beleggingsportefeuille en ze zijn ook het aanspraakpunt wanneer u aan vermogensplanning wil doen (en bijvoorbeeld een deel van het vermogen aan de kinderen wil schenken). Niet alle private bankers bieden dezelfde diensten en de instapdrempel verschilt van bank tot bank. Vaak moet u al over een vermogen beschikken van 250.000 à 500.000 euro, al zijn er ook instellingen waar de minimumdrempel op 1 miljoen euro ligt.

Voor het beheer van de beleggingsportefeuille kan u bij een private banker meestal kiezen tussen een zogenaamd discretionair of adviserend beheer. Bij discretionair vermogensbeheer geeft u het beheer van de beleggingsportefeuille uit handen en heeft de private banker de handen vrij om zelf beleggingsbeslissingen te nemen. Dat is vooral een goede optie voor wie zelf niet al te veel tijd wil spenderen aan zijn beleggingsportefeuille. Kiest u voor adviserend beheer, dan beheert u uw beleggingen zelf. Daarbij kan u natuurlijk wel rekenen op het advies van uw private banker.

Personal banker

Voor veel mensen zal een echte private banker nog altijd te hoog gegrepen zijn. Voor hen zijn er intussen ook verschillende ‘light formules’. Vaak omschrijven banken dat dan als personal banking of premium banking. Daarvoor is meestal een vermogen nodig van minstens 100.000 à 150.000 euro. U krijgt dan een persoonlijke adviseur, al is de dienstverlening in de regel toch minder gepersonaliseerd en ingrijpend dan bij de private bankers.

De beleggingen worden meestal ondergebracht in een modelportefeuille in functie van uw risicoprofiel. Voor iedereen met hetzelfde risicoprofiel is de beleggingsportefeuille dus op dezelfde manier samengesteld. Bij personal banking is adviserend beheer zelden mogelijk.

Online vermogensbeheer

Intussen zijn er ook al verschillende online vermogensbeheerders. Daar kan u niet terecht voor advies over successieplanning of pensioenopbouw, maar u kan er wel op een laagdrempelige manier investeren in een modelportefeuille in functie van uw risicoprofiel. U kiest dan eigenlijk voor een beleggingsplan, waarbij u een minimumbedrag moet storten (vaak ergens tussen 1.000 à 15.000 euro) en vervolgens op regelmatige tijdstippen (bijvoorbeeld maandelijks) een beperkt bedrag kan bijstorten. In essentie is die beleggingsaanpak niet anders dan bij de meeste personal bankers.

Voor de superrijken

Voor een ‘echte’ private bankier moet u dus toch best wel al over een aanzienlijk vermogen beschikken. Wie echt héél rijk is, komt terecht bij de zogenaamde wealth managers. Zij bieden hun diensten aan voor wie een vermogen heeft van minstens 1 miljoen euro. Vaak ligt de minimumdrempel zelfs nog hoger. Wealth managers beheren niet alleen de beleggingsportefeuille of doen niet enkel aan vermogensplanning, maar kunnen hun cliënten ook bijstaan in het selecteren van filantropische projecten, de aankoop van kunst of participaties in ondernemingen.

