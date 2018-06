Een pensioenspaarverzekering met meer dan 1 procent gewaarborgde rente? Ze bestaat! Johan Van Geyte

21 juni 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Wie aan pensioensparen doet, ziet dat geld graag renderen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, want het is niet zo evident om op voorhand de perfecte formule aan te duiden die u het meeste oplevert. Toch zijn er manieren om al van bij de start doordacht te werk te gaan.

Kiest u best voor bank, tak21 of tak23?

U weet uiteraard dat u via uw bank aan pensioensparen kan doen. Zij investeren uw stortingen in een beleggingsfonds, de opbrengst ervan hangt af van de evoluties van de beurs. Dat betekent dat u soms fors kan winnen, en soms ook fors in de klappen zal delen. Als we u gerust mogen stellen: als we op langere termijn opbrengsten in kaart brengen, zijn het de beleggingen in aandelen die uiteindelijk het meeste opleveren.

TIP: hier ziet u hoe de pensioenspaarfondsen het de afgelopen jaren deden qua opbrengsten.

Een andere optie is de verzekeraar: dan kiest u tussen een tak23-beleggingsverzekering en een tak21-spaarverzekering. De eerste optie is gelijkaardig aan een bankfonds, met dat verschil dat u juridisch in een verzekeringsconstructie zit. De tweede optie, pensioensparen via een tak21-spaarverzekering, staat voor iets meer zekerheid, want nu hebt u recht op een gewaarborgde basisrente. Indien de financiële markten en de resultaten van de door u gekozen verzekeraar het toelaten, wordt die aangevuld met een winstdeelneming. Het grote voordeel? Uw opgebouwde tegoed kan eigenlijk nooit in waarde zakken.

Fiscaal voordeel

Ongeacht de vorm u kiest, u geniet sowieso van de fiscale voordelen. De overheid moedigt het pensioensparen namelijk aan met belastingsverminderingen; 30 procent voor stortingen tot 960 euro, 25% voor stortingen tussen 960 en 1.230 euro.

Lees ook: Belg loopt nog niet warm voor hoger plafond op pensioensparen

U kiest een tak21-spaarverzekering

Bij welke verzekeraar sluit u best een contract af?

Optie 1

De formule met de hoogste gewaarborgde rente is momenteel het Vita Pensioen van Federale Verzekering, leert het overzicht op spaargids.be: de basisrente bedraagt er 1,25 procent. Opgelet: het percentage is enkel van toepassing op het lopende jaar.

De Flexx-verzekering bij Argenta biedt een gewaarborgde rente van 1,05 procent, hier wél geldend voor de volledige looptijd.

Het merendeel van de aanbieders (o.a. BNP Paribas Fortis, bpost, AG Insurance, Baloise, DVV, VDK, KBC, Belfius, AXA en Ethias) pakt uit met een gewaarborgde rente van 0,75 procent. Meestal gelden die ook voor de volledige looptijd van het contract, enkel bij Ethias is ze beperkt tot de eerste acht jaar.

Laat u niet vangen

De rentewaarborg geldt enkel voor nieuwe stortingen, en niet noodzakelijk voor stortingen in de toekomst. U kan dus nooit helemaal onzekerheid over de toekomstige opbrengst van uw pensioenspaarverzekering uitsluiten.

Optie 2

Een andere piste is dat u op zoek gaat naar die verzekeringen waar de winstdeelnemingen het hoogst waren/zijn. De moeilijkheid hier is dat u dit bijna niet op voorhand kan inschatten, want ze worden pas jaarlijks achteraf vastgelegd, op basis van de resultaten van de herbeleggingen die uw verzekeraar (o.a. met uw premies) kon verrichten. Zijn het slechte tijden? Dan kan de winstdeelneming ook gewoon nul zijn.

Uw verzekeraar kan er wel voor kiezen om de winstdeelneming alleen toe te kennen aan stortingen die uitstaan tegen een lage gewaarborgde rente en niet aan stortingen die sowieso al genieten van een hogere basisrente. Op die manier krijgt iedereen toch een interessante totale rente.

Rekening houden met de fiscus

Vergeet niet dat u belastingen betaalt op de pensioenspaarverzekering. U betaalt ze wanneer u zestig wordt, en ze bedragen 10 procent op de stortingen plus de opbrengst van de gegarandeerde rente. Goed om te weten: de aangroei van uw tegoed via de winstdeelnemingen wordt niet belast, waardoor het mogelijk fiscaal interessanter is om een lagere gegarandeerde rente te hebben, maar een hogere winstdeelneming.

En ook: een pensioenspaarverzekering is een vorm van langetermijnsparen. U hoort het niet op te vragen voor u op pensioen gaat. Doet u dat toch, dan wordt u daarvoor gestraft door de fiscus.

Rekening houden met het verleden

Prestaties uit het verleden zijn nooit een garantie voor de toekomst, maar ze geven wel een indicatie van goed beheer. Het loont dus de moeite om eens het totale rendement (gewaarborgde rente + winstdeelnemingen) op te zoeken dat de verzekeraars de afgelopen jaren realiseerden op hun pensioenspaarverzekeringen.

Tip: Wat levert pensioensparen maandelijks op vanaf uw pensioen?

