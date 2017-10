Een nieuwe woonlening? Hierover moet u onderhandelen 08u00

Bron: Spaargids.be 0 Shutterstock Consument Bereid u maar voor op een figuurlijk robbertje vechten wanneer u een hypothecaire lening wil afsluiten. De bank zal niet vanzelf over de brug komen met de goedkoopste lening.

De rente

Het is geen geheim dat er bij het afsluiten van een woonlening behoorlijk wat onderhandelingsmarge is. Zowat iedereen onderhandelt over de rente en velen beperken zich tot die ene factor. Nochtans is dat maar één van de vele elementen waarover kan worden onderhandeld. Een overzicht.



Het rentetarief is natuurlijk het meest voor de hand liggende punt om over te onderhandelen. Daar valt meteen ook een grote besparing te rapen. Zelfs een renteverschil van amper 0,1% vertegenwoordigt al een grote besparing. We nemen het voorbeeld van een lening van 150.000 euro met een looptijd van 20 jaar. Aan een rentevoet van 1,9% betaalt u in totaal 180.141 euro aan de bank. Daartegenover levert een rentevoet van 1,8% al meteen een besparing op van 1.660 euro. Probeer de rente dus zo sterk mogelijk naar beneden te duwen en zo duizenden euro's uit te sparen.



TIP: Bereken zelf hoe groot het voordeel is van een lagere rente

De looptijd

De looptijd van de lening is een tweesnijdend zwaard. Hoe korter de looptijd, hoe minder rente u uiteindelijk moet afbetalen. Tegelijkertijd ligt het bedrag van de maandelijkse aflossing hoger omdat u het geleende bedrag over een kortere periode moet terugbetalen. Overtuig de bank van een langere looptijd als u zich niet comfortabel voelt bij de maandelijkse afbetaling. Stel: u leent 300.000 euro aan 2%. Bij een looptijd van 20 jaar betaalt u maandelijks 1.515 euro aan de bank, tegenover 1.269 euro bij een looptijd van 25 jaar. Let wel: in het laatste geval zal u op het einde van de rit wel 17.057 euro extra aan intresten betalen. Hou er ook rekening mee dat banken in de regel lagere rentetarieven aanbieden voor kortere looptijden.



LEES OOK: Waar vindt u de goedkoopste lening?

Mandaat

Banken zullen eisen dat er een hypotheek wordt gevestigd om zichzelf te beschermen tegen het risico op wanbetaling. Dat is de waarborg voor het geval u de lening niet meer zou afbetalen. Maar het is niet altijd nodig om een hypotheek te vestigen voor het hele kredietbedrag. Probeer de bankier ervan te overtuigen om voor een zo groot mogelijk deel te werken met een hypothecair mandaat. Immers, in tegenstelling tot bij een hypothecaire inschrijving zijn er bij zo'n mandaat geen hypotheek- en registratierechten verschuldigd. Dat kan dus een grote besparing opleveren. Zorg er wel voor dat er net genoeg is ondergebracht als hypotheek om nog voluit te profiteren van het fiscaal voordeel van de woonbonus.



LEES OOK: Hoeveel krijgt u van de fiscus wanneer u een huis koopt?

Verzekeringen

Wanneer banken hun 'bodemtarief' op tafel leggen, zullen ze meestal eisen dat u bij hen een brand- en schuldsaldoverzekering afsluit. Als u niet goed oplet, geraakt u zo opgezadeld met dure verzekeringen waarmee het voordeel van de lagere rente wegsmelt. Zo blijkt uit een recent onderzoek van Spaargids.be dat de polissen die via de bank worden aangeboden een pak duurder geprijsd zijn dan de goedkoopste aanbieding op de markt. In een aantal gevallen is de meerprijs voor de verzekering zelfs groter dan het voordeel van de korting op het krediet.



Spring dus niet te lichtzinnig om met die randproducten. Vergelijk dus zeker eerst de tarieven van zowel brand- als schuldsaldoverzekeringen bij andere banken. Zo weet u al snel of de voorgestelde verzekeringen niet veel te duur zijn. Met die informatie kan u onderhandelen over lagere verzekeringstarieven. Eventueel kan u ook proberen om de lening af te sluiten zonder de verplichting van bijkomende verzekeringsproducten.

Dossierkosten

Voor de administratieve afhandeling rekenen banken ook dossierkosten aan wanneer u een lening afsluit. Die kunnen sterk verschillen van bank tot bank. Reken al gauw op 200 à 500 euro. Sinds enkele maanden is 500 euro trouwens het wettelijke maximum dat banken hiervoor mogen aanrekenen. Vaak valt er over de dossierkosten nog te onderhandelen. Probeer te bedingen dat de bank die laat vallen of toch minstens verlaagt.



TIP: Zo onderhandelt u succesvol over uw woonlening

Lees ook:

- Kunt u nog het volledige aankoopbedrag van uw woning lenen?

- Welke bank biedt de grootste korting op uw lening?

- Laat de korting op uw woonlening vallen en kies voor de goedkoopste schuldsaldoverzekering

Bron: Spaargids.be