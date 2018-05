Een nieuw project financieren? Zo houd je de kosten van een persoonlijke lening laag Dries Van Damme

31 mei 2018

08u00

Bron: spaargids.be 1 Consument Het leven is te kort om uw dromen uit te stellen, maar veel dromen kosten ook flink wat geld. U wil niet wachten tot uw zestigste voor u die wereldreis maakt? U en uw partner dromen van een sprookjeshuwelijk à la Harry en Meghan? Die keuken is nu toch echt aan vernieuwing toe? Als u niet nog jaren wil sparen, is een persoonlijke lening echt wel een goede oplossing.

Troef 1: vrijheid

Een persoonlijke lening(*) afsluiten is tegenwoordig een koud kunstje. Er komen weinig formaliteiten bij kijken en meestal hoeft u zelfs geen aankoopfacturen voor te leggen.

Troef 2: lage rentes

De tarieven voor persoonlijke leningen staan bovendien op een historisch laag peil. De meest voordelige aanbieding vindt u momenteel bij Europabank. Die pakt uit met een rente van 4,90%, als u een bedrag van 10.000 euro leent op drie jaar. Dat komt neer op een maandelijkse afbetaling van 298,78 euro, met een totale interest van 756,08 euro. Andere kredietverstrekkers die in de buurt komen, zijn KBC en Cetelem, die elk een rente van 4,95% naar voren schuiven.

TIP: Ze worden zeldzamer, maar zijn er nog: de kredietverstrekkers die woekerrentes durven vragen. Check dus altijd het jaarlijkse kostenpercentage (JKP) van een lening. Daarin zitten o.a. kosten voor administratie en commissies.

Via spaargids.be kan u aan de hand van een simpele simulatie de tarieven voor persoonlijke leningen vergelijken. U kan van daaruit ook rechtstreeks doorklikken naar de banken om meteen uw offerte aan te vragen.

Doe de haalbaarheidstest

Voor u effectief intekent op een lening, raden we u aan om de termijn van terugbetaling te bekijken. In de simulator kan u schuiven met de looptijd - u ziet meteen het effect op het maandelijks te betalen bedrag.

Voorbeeld : Is de 298,78 euro die u bij Europabank maandelijks afbetaalt (over een periode van drie jaar voor een geleend bedrag van 10.000 euro) aan de hoge kant voor u? Dan kan u voor een termijn van 3,5 jaar kiezen en betaalt u maandelijks 259,09 euro af. Natuurlijk betaalt u dan iets meer rente: in totaal 881,78 euro.

Opgelet, want sommige banken bestraffen al te lange looptijden. Zo schiet de rente bij Europabank naar 6,90% als u 4 jaar kiest om uw persoonlijke lening af te betalen.

Sommige dromen kosten minder

Het voordeel van een persoonlijke lening is dat u er niet te veel tekst en uitleg aan moet geven, maar soms is het beter om uw doel te concretiseren. Dat geldt o.a. voor leningen voor de aankoop van een wagen, voor renovatieprojecten en voor zo goed als alles wat onder de noemer 'duurzaam' valt. Denk bij dat laatste aan energieleningen, groene autoleningen en - bijzonder populair momenteel - leningen voor de aankoop van een elektrische fiets.

Zo zijn Belfius en KBC bereid om groene autoleningen te geven met een rente van 1,15%. Wat de energieleningen betreft, is CPH Bank een verstandigste keuze met een rente van 1,49%.

Wat u beter niet doet: een te hoog bedrag lenen

Via een persoonlijke lening leent u best geen monsterbedragen. Sowieso zit er een bovengrens van 75.000 euro op. Opnieuw: hoe hoger het bedrag en hoe langer de looptijd, hoe steviger de totale interest. Leent u bijvoorbeeld bij Cetelem - de bank die momenteel de voordeligste interest biedt - 45.000 euro, terug te betalen op 60 maanden, dan komt de totale interest op 5.755,80. Toch een stevig bedrag, en dan stelt u zich best ook de vraag of u beter niet eerst wat langer spaart.

Lees ook:

Vijf tips bij het afsluiten van een persoonlijke lening

Kan ik mijn persoonlijke lening herfinancieren

Snel de elektrische fiets op met een voordelige lening

Bron: spaargids.be

(*) Let op! Lenen kost ook geld.