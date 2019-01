Een lening in 10 minuten: KBC lanceert snel digitaal woonkrediet HR

28 januari 2019

12u41

Bron: Belga 2 Consument Klanten van KBC kunnen voortaan volledig digitaal een hypothecaire lening aanvragen en hebben binnen de 10 minuten zekerheid over hun krediet. Zo wil de bank tegemoetkomen aan de snelheid waarmee kopers zich op de concurrentiële woningmarkt moeten begeven. “De klant kan en wil vandaag geen week meer wachten op kredietzekerheid”, klinkt het.

“Steeds meer gezinnen zijn op zoek naar een kwalitatieve woning. De prijzen zitten al jaren in de lift en in een voortdurend lagerenteomgeving is vastgoed eveneens gegeerd als belegging”, zegt Veerle Timmermans, directeur particuliere kredieten en deposito’s. “Vaak wordt voor de verkoop van een woning nog maar één kijkdag georganiseerd, waardoor potentiële kopers dus snel moeten zijn. Wij proberen onze klanten daarbij te ondersteunen. Via hun smartphone hebben ze nu snel kredietzekerheid.”



Eind november startte KBC met een testperiode voor automatische digitale woonkredieten. Sindsdien hebben al 6.000 klanten een gepersonaliseerde simulatie uitgevoerd op KBC Touch (pc en tablet) of KBC Mobile (smartphone), van wie 1.500 de haalbaarheid van een krediet checkten en uiteindelijk 400 klanten hun kredietdossier ondertekenden.

10 minuten

KBC gaat er prat op dat het binnen de 10 minuten kan aangeven of en aan welke voorwaarden een woonkrediet kan worden verstrekt. De bank houdt daarbij rekening met het risicoprofiel, de klantgegevens en de gelinkte producten van de aanvrager. Eens de klant de vrijblijvende simulatie bevestigt, neemt een expert van KBC Live contact op om het dossier te overlopen en eventuele bijkomende vragen te beantwoorden. De klant beslist dan zelf hoe hij het krediet verder afhandelt: online of in een kantoor.

Volgens KBC gebeuren de berekeningen van de kredietvoorstellen met dezelfde modellen via al zijn kanalen en is er dus online geen verschil met het voorstel dat de klant in het kantoor voorgeschoteld zou krijgen. Het digitale tariefvoorstel blijft twee weken geldig, maar een klant kan in principe “de dag zelf of uiterlijk de dag nadien” een ondertekend kredietdossier hebben. Een digitaal tariefvoorstel in het lokale kantoor heronderhandelen, gaat niet, benadrukt Timmermans. “Wij monitoren de markt heel erg goed. Bij ons krijgt iedereen heel consequent een persoonlijke prijs.”

De digitale kredietsimulatie is in een eerste fase alleen beschikbaar voor loontrekkende klanten. “Later dit jaar breiden we het aanbod ook uit naar zelfstandigen en nieuwe klanten”, zegt Timmermans.

Kantorennetwerk

Of de snelle digitale kredietsimulatie een effect zal hebben op het kantorennetwerk van KBC, valt nog af te wachten. Bij de bank wordt nu al een vijfde van de kredieten zonder bankkantoor en uitsluitend digitaal of via KBC Live afgesloten, terwijl 75 procent van alle woonkredietcontracten digitaal ondertekend wordt. “De digitalisering heeft een hoge vlucht genomen, maar wij blijven achter ons huidige model staan”, zegt woordvoerster Viviane Huybrecht. “De klant bepaalt het tempo van de verandering.”

