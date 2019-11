Mypension.be Gesponsorde inhoud Een kijkje in de glazen bol: zo zal de wereld én je pensioen eruitzien in 2050 Aangeboden door Mypension.be

14 november 2019

08u00 0 Consument Als je nu een thirtysomething bent, dan mag je rond 2050 met pensioen. Maar hoe zal de wereld er dan uitzien? En belangrijker: hoe zit het dan met je pensioen?

Sommige doemdenkers zullen het niet eens zijn, maar we hebben veel reden om te geloven dat je het als zestigplusser over dertig jaar beter zal hebben dan nu. Op vlak van zorg, transport en wonen volgen de innovaties elkaar immers gestaag op en die beloven veel goeds voor senioren. En ook belangrijk voor een comfortabele oude dag: je pensioen. Hoe dat er precies zal uitzien over dertig jaar kan je voor jezelf ook al voorspellen, dankzij de handige tool mypension.be.

Slimmere geneeskunde

Tussen nu en 2050 beloven technologische ontwikkelingen onze gezondheidszorg een stevige efficiëntieboost te geven. Voor de overheid is slimme en preventieve geneeskunde immers interessant. Het is nu eenmaal goedkoper om mensen gezond te houden, dan om zieken te genezen. Tegenwoordig vind je het normaal om naar de dokter te gaan als je ziek bent, maar in de niet zo verre toekomst zal de dokter dus wellicht ingrijpen vóór je ziek wordt.

Onze gezondheidszorg zal dan veel digitaler en individueler werken. Door DNA-onderzoek zal je dokter te weten kunnen komen voor welke ziektes je vatbaar bent om je zo de nodige preventieve remedies aan te raden. En dankzij sensoren gekoppeld aan big data zal hij een waarschuwing krijgen zodra er iets aan de hand is met je bloeddruk of suikerspiegel. Dokters zullen dus sneller kunnen ingrijpen in de toekomst, nog voor ernstige symptomen de kop opsteken. En als blijkt dat er iets aan de hand is? Dan zal sterk geïndividualiseerde medicatie je sneller beter maken dan vandaag, met minder bijwerkingen en een betere levenskwaliteit.

Daar zijn de robots!

We zullen in de toekomst dan ook (veel) ouder kunnen worden. Én dat zullen we comfortabeler kunnen doen. Zelfrijdende auto’s zullen vanzelfsprekend zijn, dus je zal je ook als oudere makkelijk en zonder gevaar voor andere weggebruikers kunnen verplaatsen. Slimme sensoren in huis zullen ervoor zorgen dat je langer thuis kan blijven wonen, want die zullen alarm kunnen slaan als er iets misloopt. Via virtuele community’s zal je contact kunnen houden met je leeftijdsgenoten en hulp vragen aan je netwerk als je in nood zit. Bye bye, vereenzaming. En wat thuisverzorging betreft, is de kans groot dat robots aan huis flink wat van de zorgtaken zullen uitvoeren.

En je pensioen?

Of al het bovenstaande honderd procent werkelijkheid zal worden, valt natuurlijk nog af te wachten. Maar wat je wel met zekerheid (als de wetgeving niet wijzigt) kan voorspellen, is hoeveel je pensioen later zal bedragen. Een glazen bol heeft de Federale Pensioendienst nochtans niet. Ze hebben iets beters: data. Omdat zij onder andere weten hoeveel je precies werkt, als werknemer, zelfstandige of ambtenaar, kunnen ze voorspellen hoeveel je minstens als pensioen zal ontvangen. Even inloggen op de website mypension.be en je krijgt meteen een simulatie. En een antwoord op al je prangende vragen. Wil je eerder stoppen of juist langer werken? Je kan de impact van zo’n plan meteen te zien krijgen. Overweeg je om je pensioen op te krikken door studiejaren te kopen? Je maakt de berekening in een handomdraai. Zo heeft de toekomst voor jou geen geheimen meer.

