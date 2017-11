Een gezonde spaarrekening? Minstens zes keer uw maandloon 08u00

Bron: Spaargids.be 1 Shutterstock Consument Veel spaarders worstelen met de vraag hoeveel geld er minstens op de spaarrekening moet staan om onvoorziene kosten probleem op te vangen. Reken alvast op een minimum van zes keer uw maandloon, al zal de optimale buffer voor veel mensen nog hoger liggen.

Maandloon

Herstellingen aan de wagen, de vervanging van kapotte huishoudtoestellen, de reparatie van een lekke dakgoot: iedereen botst met de regelmaat van de klok aan tegen dat soort van onverwachte uitgaven. Ze zijn niet te voorzien en in de meeste gevallen is het geen optie om die uitgaven op de lange baan te schuiven. Net daarom is het zo belangrijk om een gezonde spaarbuffer aan te houden op de spaarrekening. Daarmee kan u probleemloos onvoorziene uitgaven financieren, zonder dat de betaling van de lopende uitgaven in gevaar komt.



Hoe groot is de ideale spaarbuffer? Sommige banken adviseren vaak een spaarbuffer die overeenkomt met 3 tot 6 keer uw nettomaandloon. Dat is echter wel de absolute ondergrens. Een veel gehoorde (en gezondere) vuistregel gaat uit van een spaarbuffer van 6 tot 12 keer het nettomaandloon. Verdient u maandelijks 1.500 euro, dan mikt u volgens die vuistregel best op een spaarbuffer van 9.000 euro tot 18.000 euro. Bij een nettomaandloon van 3.000 euro zou er dan best 18.000 tot 36.000 euro op de spaarrekening moeten staan.



Dat de optimale spaarbuffer stijgt in functie van het inkomen is niet onlogisch: vaak gaat een hoger inkomen gepaard met een hogere levensstandaard en dus ook met hogere (onvoorziene) uitgaven. Daarom wordt soms ook aangeraden om voor de berekening van de optimale spaarbuffer niet te vertrekken vanuit het maandloon, maar vanuit de maandelijks weerkerende uitgaven. Een gezonde spaarbuffer bedraagt dan 6 à 12 keer de maandelijkse uitgaven.

Iedereen zijn spaarbuffer

Bovenstaande vuistregels zijn algemene richtlijnen. Uiteindelijk is de ideale spaarbuffer voor iedereen verschillend. Volgens het Nederlandse Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) wordt een gezonde spaarbuffer bepaald op basis van onder meer de gezinssituatie (alleenstaande of koppel), het aantal kinderen in het gezin, het inkomen, de woning en de auto. Het heeft daarvoor een rekentool, die naargelang de parameters hele verschillende resultaten oplevert.



Stel: u bent een kinderloze alleenstaande, u hebt een netto maandinkomen van 2.000 euro, woont in een huurwoning en rijdt met een compacte wagen. In dat geval adviseert het Nibud een spaarbuffer van 12.200 euro. Voor een koppel met twee kinderen, een gezamenlijk netto maandinkomen van 4.000 euro, een middenklassenwagen en een huis van 250.000 euro bedraagt de spaarbuffer 25.450 euro.

Spaarrekening

De spaarbuffer plaatst u best op een spaarrekening. Het is het enige spaarproduct dat toelaat om op elk moment uw geld af te halen. U hebt niets aan een voldoende grote spaarbuffer die geblokkeerd staat op een termijnrekening of een spaarverzekering. Kies bij voorkeur ook voor een spaarrekening met een hogere rentevergoeding zodat de spaarbuffer sneller aangroeit.



