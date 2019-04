Een gezonde spaarbuffer? Dit moet u opzij zetten Dries Van Damme

16 april 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen De De rente op spaarrekeningen zit bij de meeste banken op een absoluut bodempeil. Wie nog wat rendement wil, verhuist zijn spaarcenten dus beter richting beleggingen. Maar, zeggen adviseurs, u moet wel een spaargeldbuffer voor noodgevallen behouden. Hoeveel? Dat zochten we uit.

Natuurlijk zijn er een aantal factoren die ervoor zorgen dat de ideale grootte van uw spaarbuffer varieert. Denk dan bijvoorbeeld aan de grootte van uw gezin, uw vast inkomen en kosten, of u al dan niet een woning en/of een auto afbetaalt, uw energieverbruik, en ga zo maar door. Daarnaast zijn onverwachte, noodzakelijke uitgaven nooit ver weg en wilt u natuurlijk ook af en toe eens van uw welverdiende centen genieten.

Uw maandloon x 3

Financiële experts hanteren vaak de volgende vuistregel: als u het drie- tot zesdubbele van uw (gemeenschappelijk) maandloon opzij kan houden, dan geldt u als relatief financieel gezond. Stel dat u een nettomaandloon van 1.600 euro hebt, dan gaat het om 4.800 tot 9.600 euro. Een buffer tot twaalf keer het nettomaandloon zorgt natuurlijk voor een pak meer ademruimte, maar het moet ook realiseerbaar blijven.

Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw spaarbuffer best is, en dat om de volgende reden: wie meer verdient, heeft vaak een hogere levensstandaard en dus ook vaak hogere (onvoorziene) uitgaven.

Handige budget app

In Nederland bestaat er intussen de handige app ‘BufferBerekenaar’ waarmee u voor uw specifieke situatie kan narekenen hoeveel geld u best opzij houdt.

Om een voorbeeld te geven:

Stel: u bent een kinderloze alleenstaande, u hebt een netto maandinkomen van 1.800 euro, woont in een huurwoning en rijdt met een compacte wagen. In dat geval adviseert men een reserve van 12.350 euro. Voor een koppel met twee kinderen (2 en 8 jaar), een gezamenlijk netto maandinkomen van 3.600 euro, een middenklassenwagen en een huis van 250.000 euro bedraagt de spaarbuffer 22.550 euro.

De beste spaartarieven zijn...

Ja, de bedragen lijken in eerste instantie aan de erg hoge kant. Maar herstellingen aan de wagen, de vervanging van een nieuwe boiler of de reparatie van sanitaire leidingen zijn veelvoorkomende kosten. En helaas loopt de factuur daarbij snel op.

Tegelijk nodigen de lage rentetarieven niet uit om het wenselijke aantal centen op een spaarrekening te parkeren. Toch bieden verschillende banken voorwaarden aan die de minimale rentevoet ruimschoots overtreffen. Deutsche Bank DB Saving Plan stelt een basisrente van 0,60% en een getrouwheidspremie van 0,30% voor, wanneer u met een permanente opdracht maximum 500 euro per maand stort. MeDirect Fidelity Sparen afficheert een totaal rendement van 0,85% (0,05 + 0,80%).

Het loont dus om de verschillende spaarrekeningen te vergelijken en uw spaarbuffer zo toch een klein duwtje in de rug te geven. Hoe aanlokkelijk een nieuwe investering ook mag zijn of hoe zeer de bank u ook stimuleert om op in aandelenfondsen te beleggen, denk toch maar eerst aan uw gezonde spaarbuffer.

