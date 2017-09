Een gezin van 4, vandaag en 25 jaar geleden: wat is er veranderd? Marina (62) had een gezin met twee kinderen. Haar dochter Isa (36) zit 25 jaar later in precies dezelfde situatie. Wat is er sindsdien veranderd? Of maakt dat kwarteeuw echt niet zoveel verschil uit? Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

15u00 0 Joost Joossen Leven met een gezin van 4: was het vroeger echt zoveel beter?

Marina, 25 jaar geleden

Toen Marina 36 was, had ze samen met Philippe twee kinderen en een hond. Het hele gezelschap woonde gewoon naast haar ouders.

Marina: “Dat was best handig. Er was altijd iemand in de buurt om de kinderen op te vangen als het nodig was en we moesten geen extra auto kopen. We mochten die van mijn ouders gebruiken. Zo bleef er meer geld over om op te doen. (lacht) Aan sparen dachten we toen niet. We huurden en gingen graag op vakantie met heel het gezin.”

Die uitjes waren vroeger goedkoper, herinnert Marina zich. Een bioscoopticket kostte 100 frank en een skivakantie met het hele gezin was ook nog min of meer betaalbaar. Pas toen ze 40 werden, gingen Marina en Philippe een lening aan om het huis te kopen. Trouwen deden ze pas in 2012, zonder het aan iemand te verklappen.

Joost Joossen Toen Marina 36 was, had ze samen met Philippe twee kinderen en een hond. Het hele gezelschap woonde gewoon naast haar ouders

Isa, vandaag

Isa werd dit jaar 36 en is aan het recupereren. Van haar trouwfeest. Van de verbouwing van hun eigen huis. En van de vakantie met haar man en twee kinderen. Het cliché ‘zo moeder, zo dochter’ geldt hier dus niet. Of toch?

Isa: “De tijdsgeest is anders, maar onze ingesteldheid is wel dezelfde. Ook mijn man en ik wonen dicht bij ons werk en onze ouders. Maar wij hebben wel al twee keer gekocht: eerst een appartement, dan een huis. En we hebben verbouwd. We zijn ook later aan kinderen begonnen. Als ik mama had nagedaan, zou ik binnen vier jaar al een dochter op kot hebben. Dat zou een serieuze hap uit ons budget betekenen. Voorlopig gaat dat geld nog naar turnpakjes en andere kinderhobby’s.”

Wanneer moeder en dochter hun budget vergelijken, komen ze tot het besluit dat het leven wel erg veel duurder geworden is. Een cinematicket kost nu vier keer zoveel als toen. Vandaag moet het ook allemaal meer en beter en soms ook verder zijn. Om maar te zwijgen van dat beetje ‘me-time’ waar de jonge mama naar snakt. Ook dat kost tijd en geld. Al heeft Marina daar wel haar eigen idee over: “Vroeger was het makkelijker om een moment voor jezelf te hebben. We vonden toen makkelijker opvang. Als ik nu moet babysitten voor mijn dochter, moet ik eerst in mijn agenda kijken wanneer ik nog eens tijd heb.” (lacht)

Joost Joossen De tijdsgeest is anders, maar onze ingesteldheid is wel dezelfde. Ook mijn man en ik wonen dicht bij ons werk en onze ouders