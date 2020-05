Een financieel zorgeloze oude dag: zo behoud je je levensstandaard na jouw pensioen

Met pensioen gaan, dat betekent extra vrije tijd. Die vrije tijd kan je op verschillende manieren invullen. Waar sommige senioren zich beperken tot de opvang van de kleinkinderen, realiseren anderen hun droomreis of kopen ze een tweede verblijf. Althans, zo was het voor de coronacrisis. Hoever je kunt springen, hangt natuurlijk deels af van de spaarbuffer en het budget dat je al opbouwde. Wat je exact nodig hebt voor een zorgeloze ‘oude’ dag, blijft dus een individueel verhaal. Wie vroeger over een firmawagen beschikte, zal bijvoorbeeld een eigen wagen moeten aanschaffen. Hoewel het nog een ver-van-mijn-bedshow lijkt, hou je best in het achterhoofd dat de dagprijs in een Vlaams woonzorgcentrum in 2019 gemiddeld 59,05 euro bedroeg, goed voor ongeveer 1.800 euro per maand.

1.161,25 euro: gemiddeld werknemerspensioen

Je kunt je pensioen bouwen op vier pijlers, de zogenoemde pensioenpijlers. De eerste pensioenpijler is het wettelijk pensioen, waarop iedere werknemer aanspraak maakt. Uit cijfers van de Federale Pensioendienst blijkt dat werknemers een gemiddeld brutopensioen van 1.161,25 euro ontvangen. Zelfstandigen moeten het stellen met 931,06 euro, terwijl statutaire ambtenaren een gemiddeld pensioen van 2.731 euro per maand binnenrijven. Belangrijk om weten is dat ambtenarenpensioenen zwaarder belast zijn dan de twee andere categorieën. Gepensioneerde loontrekkenden en sommige gepensioneerde ambtenaren ontvangen jaarlijks vakantiegeld. Gepensioneerde zelfstandigen hebben daar geen recht op.

Hoe berekent de overheid jouw pensioen?

De berekeningswijze is verschillend voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen. Voor het werknemerspensioen houdt de Federale Pensioendienst rekening met jouw aantal loopbaanjaren, je loon en je gezinssituatie op het moment dat je je pensioen ontvangt. Bij het ambtenarenpensioen gaat de overheidsdienst niet uit van je totale wedde, maar van de gemiddelde wedde in de laatste vijf jaar (of tien jaar als je geen vijftig was op 1/1/2012) van je loopbaan. Het zelfstandigenpensioen is dan weer onderhevig aan een aanpassingscoëfficiënt omdat zelfstandigen minder hebben bijgedragen tijdens hun loopbaan.

Hou er rekening mee dat het wettelijk pensioen een maximum kent, berekend op basis van het loonplafond. Als het totale loon per jaar hoger is dan 58.499 euro, dan geldt het principe ‘meer loon is gelijk aan meer pensioen’ niet langer voor wat je boven dat bedrag verdient

De volledige berekening is vrij complex. Wie er zich in wil verdiepen kan dat via Wikifin, een website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

Er bestaat ook een snellere en meer eenvoudige weg om een beeld te krijgen van je toekomstige pensioen. De website mypension.be verleent je toegang tot alle informatie over je pensioen, zoals de datum waarop je wettelijk recht hebt op een volwaardig pensioen en hoeveel je pensioen maandelijks zal bedragen als je het huidige traject verderzet.

Hoeveel procent van je loon?

Hoeveel pensioen je concreet zult ontvangen, valt moeilijk uit te drukken in een algemeen percentage van je inkomsten. Hr-bedrijf Mercer waagde zich onlangs wel aan een simulatie: het nam een bediende van 35 jaar met een inkomen van ongeveer 2.000 euro netto per maand als uitgangspunt. Op de wettelijke pensioenleeftijd van 67 jaar ontvangt hij volgens de hr-dienstverlener, rekening houdend met de inflatie, een nettoloon van 3.111 euro. Dat levert hem een netto pensioenbedrag van 1.900 euro of 62% van zijn laatste nettoloon op. Als hij dat pensioen zou opnemen op 61 jaar, zoals gemiddeld gebeurt, zou hij ongeveer 1.649 euro ontvangen. Om de kloof met zijn eindloon dicht te fietsen, moet hij of zij dus andere spaarmethodes aanwenden.

Hou er ook rekening mee dat het wettelijk pensioen een maximum kent, berekend op basis van het loonplafond. Als het totale loon per jaar hoger is dan 58.499 euro, dan geldt het principe ‘meer loon is gelijk aan meer pensioen’ niet langer voor wat je boven dat bedrag verdient. Om dezelfde levensstandaard te behouden en de vervangingsratio of de verhouding tussen het nettoloon en het nettopensioen te verhogen, is een aanvullend pensioen hier dus een grotere noodzaak.

Ons land kent een vrij grote dekkingsgraad op het vlak van aanvullend pensioen, alleen is de bijdrage waarmee de werkgevers het voeden veelal te laag Marjan Maes

Aanvullend pensioen

Het aanvullend pensioen is de tweede pijler binnen het pensioenlandschap. Het is een extra pensioen dat de werkgever aanbiedt aan alle werknemers, een groep van werknemers (collectieve pensioentoezegging) of onder bepaalde voorwaarden aan een specifieke werknemer (individuele pensioentoezegging). De werkgever is daartoe niet verplicht. Soms komt het initiatief ook vanuit de bedrijfssector. Dan zijn in principe alle werkgevers binnen die sector verplicht om deel te nemen aan het sectorale pensioenplan. Zo bestaan er bijvoorbeeld sectorale pensioenplannen in de bouwsector, de voedingsindustrie, de chemische industrie, de non-profit, enzovoort. In 2019 waren in totaal 3.579.000 Belgen aangesloten bij een aanvullend pensioenplan, beheerd door 28 verzekeraars of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Kloof tussen gemiddelde en mediaan

De verworven reserve is het bedrag dat voor je nu al is opgebouwd binnen het pensioenplan. De gemiddelde verworven reserve voor aangeslotenen die de pensioenleeftijd naderen (55- tot 64-jarigen) bedroeg in 2019 exact 54.384 euro. Marjan Maes, pensioenexperte aan de KU Leuven, wijst op het grote verschil met de mediane verworven reserve van 8.747 euro. “Dat betekent dat de ene werknemer er met zijn aanvullend pensioen veel beter in slaagt om zijn vervangingsratio of de verhouding tussen het nettopensioen en het nettoloon op te trekken”, aldus Marjan Maes. “Ons land kent een vrij grote dekkingsgraad op het vlak van aanvullend pensioen, alleen is de bijdrage waarmee de werkgevers het voeden veelal te laag.”

Ongeveer de helft van de sectorplannen hanteert een bijdragevoet van minder dan 1%. Je krikt de verhouding tussen het laatste loon en het pensioen daarmee maar beperkt op. Dat percentage ligt bij ondernemingsplannen in de private sector wel hoger en klokt af richting 3,5%. Zo’n bijdragevoet zou, volgens het rapport van de academische pensioencommissie van 2014, volstaan om bij een volledige loopbaan de nettovervangingsratio of de verhouding tussen het nettopensioen en het nettoloon, met 15 tot 20% te verhogen voor loontrekkenden met een loon van meer dan 50.000 euro per jaar.

De uitkering in rente is vanuit fiscaal perspectief vreemd genoeg wel minder interessant dan een uitkering in kapitaal Marjan Maes

“Dat is net de groep die bij pensionering een zeer grote daling in levensstandaard ervaart, aangezien ze – zoals eerder aangegeven – vanaf het loonplafond van 58.499 euro per jaar geen bijkomend wettelijk pensioen meer opbouwt. Die berekening geldt bij vaste bijdrageplannen of de doorgaans minder genereuze plannen waarbij de werkgever (of sectorale inrichter) geen vast eindresultaat beloofd zijn. Bij plannen met een vooraf bepaald eindresultaat ligt die ratio zelfs nog hoger.”

Als kapitaal of als rente?

Wie een aanvullend pensioen opbouwt, wil dat volledige kapitaal bij zijn pensioen graag in één tijd ontvangen. Het alternatief is een uitkering in rente, dat de gepensioneerde van een extra maandelijks inkomen verzekert zolang hij leeft. Die rente is in grote mate overdraagbaar, waardoor de partner bij overlijden nog een deel van de rente ontvangt.

Marjan Maes: “De uitkering in de vorm van rente stemt beter overeen met het initiële doel van een aanvullend pensioen: het waarborgen van de levensstandaard na pensionering. Bij een onmiddellijke uitkering van het bedrag schuilt immers het gevaar dat de pensioengerechtigde die buffer meteen opsoupeert en dus niet langer beschikbaar blijft om bijvoorbeeld een verblijf in het woonzorgcentrum te bekostigen. De uitkering in rente is vanuit fiscaal perspectief vreemd genoeg wel minder interessant dan een uitkering in kapitaal. Dat verklaart deels waarom weinig mensen er zich toe geroepen voelen.”

Overigens staan de verzekeraars niet te popelen om het langlevenrisico te verzekeren, in tijden waar de levensverwachting indrukwekkend blijft toenemen. Wie langer leeft dan de door de verzekering ingeschatte levensverwachting, blijft die rente immers ontvangen. “Ik betreur dat er geen pragmatische tussenoplossingen mogelijk zijn in België, zoals tijdelijke rentes gedurende een beperkte duur van 10 of 15 jaar, wat in Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld kan.” Uit cijfers van de FSMA blijkt dat het bedrag van de gemiddelde verworven reserve voor aangesloten die de pensioenleeftijd naderen (54.384 euro), overeenstemt met een maandelijkse rente van 196 euro. De gepensioneerde kan dus als alternatief voor een eenmalig kapitaal vanaf de leeftijd van 65 jaar ook maandelijks op bijna 200 euro terugvallen.

Zelfstandigen en contractuelen bij de overheid

Zelfstandigen maken aanspraak op een vrij aanvullend pensioen (VAPZ) en een individuele pensioentoezegging (IPT). Beide zijn gunstig vanuit fiscaal perspectief. Het gemiddelde kapitaal dat zelfstandigen ontvangen in het kader van een IPT bedraagt ongeveer 78.000 euro, wat overeenkomt met een maandelijkse brutorente van 283 euro per jaar vanaf de leeftijd van 65 jaar. “Als je daarbij het gemiddelde brutopensioen voor zelfstandigen van 931,06 euro rekent, dan blijft dat uiteraard nog altijd niet royaal”, verduidelijkt Marjan Maes.

Contractuele personeelsleden in de Vlaamse publieke sector ontvangen net als veel werknemers in de privésector nu ook een aanvullend pensioen. “Veel lokale besturen in Vlaanderen en Vlaamse ministeries zetten daar nu almaar meer op in. De Vlaamse overheid streeft daarbij naar een bijdrage van 3% van het loon aan het aanvullend pensioen, significant meer dan wat vandaag bij de sectorplannen in de privésector gangbaar is”, legt Marjan Maes uit.

Pensioensparen en langetermijnsparen

Ongeveer drie miljoen Belgen doen volgens verzekeringskoepel Assuralia aan pensioensparen, wat gepaard gaat met een fiscaal voordeel. Ongeveer de helft kiest daarbij voor een belegging in een pensioenspaarfonds, de andere helft opteert voor een pensioenspaarverzekering tak 21. De formule via een verzekering biedt zekerheid, terwijl het rendement van een fonds door de jaren heen meer schommelingen vertoont, onder meer door wisselende beurskoersen.

Door te kiezen voor een pensioenspaarfonds waarvan de samenstelling minder risico’s bevat naarmate je pensioenleeftijd nadert, verklein je de impact van een forse koersdaling net voor je pensioenleeftijd Marjan Maes

Voordeel van dynamisch pensioensparen

“Wat we vandaag vaker zien en misschien wel het beste van twee wereld biedt, is de lifecycle investment formule”, zegt Marjan Maes. “Je start dan als jongere met een pensioenspaarfonds, samengesteld uit meer risicovolle beleggingsproducten en bouwt dat risico in een verdere levensfase automatisch af. Wie bijvoorbeeld start met een fonds dat voor vijftig procent belegt in aandelen en de andere helft in obligaties, schakelt op latere leeftijd over op een formule van twintig procent aandelen en tachtig procent obligaties. De beleggingen in aandelen kennen doorgaans een hoger gemiddeld rendement dan obligaties, maar brengen ook een hoger risico met zich mee. Door te kiezen voor een pensioenspaarfonds waarvan de samenstelling minder risico’s bevat naarmate je pensioenleeftijd nadert, verklein je de impact van een forse koersdaling net voor je pensioenleeftijd, waardoor je gespaarde kapitaal beter gevrijwaard blijft.”

Langetermijnsparen

Het bedrag dat je bij langetermijnsparen, dat eveneens tot de derde pensioenpijler behoort, fiscaal voordelig spaart, hangt af van je netto belastbaar beroepsinkomen. Voor dit jaar bedraagt het maximum 2.390 euro, wat je een fiscaal voordeel oplevert van maximaal 717 euro.

Wat met de vierde pijler?

De vierde pijler omvat alle spaarmogelijkheden zonder fiscaal voordeel: spaarrekeningen, beleggingsfondsen, verzekeringsproducten, vastgoed, enzovoort.

Conclusie

Het wettelijk pensioen is voor veel mensen niet toereikend om hun levensstandaard te behouden. Verschillende methodes en mechanismen verkleinen de kloof tussen je loon en pensioen, al vergt dat uiteraard ook de nodige discipline.

Meer nieuws over geldzaken lezen? Dat kan in dit dossier.



