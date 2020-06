Een fietslening aangaan? Dit moet u weten Kurt Deman

23 juni 2020

08u30

Bron: spaargids.be 1 Sparen Tijdens de recente lockdown heeft de Belg de fiets (her)ontdekt. Het viel daarbij op hoe de tweewieler evolueerde tot een luxepaard. De aankoopprijs van een geavanceerde racefiets, elektrische fiets of speedpedelec loopt snel hoog op. Banken pakken daarom uit met aangepaste fietsleningen om de aankoop van uw stalen ros te financieren. Tijdens de recente lockdown heeft de Belg de fiets (her)ontdekt. Het viel daarbij op hoe de tweewieler evolueerde tot een luxepaard. De aankoopprijs van een geavanceerde racefiets, elektrische fiets of speedpedelec loopt snel hoog op. Banken pakken daarom uit met aangepaste fietsleningen om de aankoop van uw stalen ros te financieren. Spaargids.be bekeek aan welke tarieven u zich mag verwachten.

De fietslening is de voorbije jaren uitgegroeid van een nichekrediet tot een wijdverspreid product. Daar hebben de vernieuwingen op de fietsenmarkt een groot aandeel in. Voor de meer geavanceerde elektrische fietsen loopt het prijskaartje al snel op tot meer dan 2.000 euro. Een speedpedelec kost u meestal het dubbele. De doorwinterde wielerfanaat neemt dan weer enkel vrede met een professionele racefiets, waar hij makkelijk enkele duizenden euro’s voor neertelt. Met een fietslening hoeft u dat bedrag niet meteen op te hoesten, maar kunt u de aankoop in de tijd spreiden.

Lage kosten

Een analyse via spaarsite Spaargids.be leert ons dat de meeste grootbanken vandaag een fietslening aanbieden.

Het goedkoopste jaarlijkse kostenpercentage (JKP) vinden we bij Axa Bank en Belfius. De jaarlijkse kosten die aan de fietslening verbonden zijn, bedragen er 0,99%. Voor een krediet van 2.500 euro met een looptijd van twee jaar, betaalt u per maand 105,23 euro af, goed voor een totale intrest van 25,52 euro.

Tip: Bekijk hier de beste aanbiedingen voor fietsleningen in België.

Minimumbedrag en looptijd

De verschillende banken hangen aan hun fietslening uiteenlopende condities vast. Die gelden bij sommige banken voor alle fietsen, terwijl bij onder meer Beobank enkel elektrische fietsen in aanmerking komen. Daarnaast lopen ook de kredietbedragen en looptijden uiteen. KBC voorziet een kredietbedrag vanaf 501 euro met een minimale looptijd van 12 maanden, terwijl Belfius pas vanaf 1.000 euro en een looptijd van 24 maanden een fietslening toekent.

Verdien uw fiets terug

Goed om te weten is dat u de aankoopprijs van een nagelnieuwe fiets mogelijk snel terugverdient, als u die tweewieler aanwendt voor uw woon-werkverkeer. Werkgevers kunnen immers een vergoeding uitbetalen aan werknemers die (een deel van) hun woon-werkverkeer met de fiets afleggen.

De fietsvergoeding is vrijgesteld van inkomstenbelasting tot 0,24 euro per afgelegde kilometer. Als uw werkgever u die vergoeding volledig toekent en u per dag vijfentwintig kilometer onderweg bent, dan ontvangt u per dag een vergoeding van 6 euro. Fietst u tweehonderd dagen per jaar naar het werk, dan rijft u per jaar 1.200 euro aan belastingvrije verplaatsingsvergoedingen binnen. Na ruim twee jaar tijd hebt u het bedrag van uw fietslening van 2.500 euro dus al bij elkaar gefietst. Maar het is de werkgever zelf die beslist of hij al dan niet een fietsvergoeding toekent. Hij is daar dus niet toe verplicht.

Verzekering en bijstand

Bijna tegelijk met de opmars van de fietslening won ook de fietsverzekering de afgelopen jaren aan populariteit. Ze beschermt u onder meer tegen diefstal en materiële schade. Een bijstandsverzekering biedt hulp bij fietspech, zoals een lege batterij of lekke band onderweg.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Spaargids.be:

Goedkope autoleningen door corona: tijd om zaakjes te doen

Elektrische fiets versus speed pedelec: wat is nu het verschil?

Online shoppen: met deze kredietkaarten houdt u het veilig en goedkoop

Bron: spaargids.be.