Eén Belg op de drie belegt in pensioenspaarfonds POPULAIRDER DOOR BELASTINGAFTREK Sven Watthy

28 augustus 2019

05u00 0 Consument Belgen hebben samen via pensioensparen al 20 miljard euro bij elkaar gespaard in belastingvriendelijke beleggingsfondsen, een record. Eén werkende Belg op de drie doet aan pensioensparen via een fonds.

Op eigen houtje sparen voor de oude dag wint zienderogen aan populariteit. Daar heeft de belastingaftrek vast iets mee te maken. Wie het fiscale maximum stort, kan ongeveer 300 euro terugvorderen van de fiscus via zijn of haar jaarlijkse aangifte.

Een derde van de beroepsbevolking van bijna 5 miljoen Belgen kiest voor een verzekering met een gegarandeerd rendement en absolute veiligheid voor het gestorte kapitaal. Een derde doet niets, en nog een ander derde kiest voor fondsen.

Individueel pensioensparen is voor niemand verplicht. Bijdragen aan het wettelijk pensioensysteem doet elke werkende Belg, en sparen via een bedrijfspensioen is meestal geen vrijwillige keuze, maar wel opgelegd door werkgevers.

Op lange termijn

De waarde van die fondsen danst op en neer met het sentiment op de beurzen. De pensioenspaarfondsen beleggen tot 60% van de gezamenlijke spaarpot in (Europese) aandelen. Voor veel Belgen is dat de enige manier waarop ze een stukje van de opbrengst claimen wanneer bedrijven winst maken en groeien.

Op lange termijn bleken fondsen tot dusver een geslaagde manier om meer rendement te halen dan met een meer voorzichtige verzekering. In 2017 stortten Belgen voor het eerst een hoger bedrag in pensioenspaarfondsen dan in pensioenspaarverzekeringen.

Uit nieuwe cijfers van de Belgische fondsenfederatie Beama blijkt dat de teller van alle pensioenspaarfondsen samengerekend op 19,7 miljard euro stond aan het einde van maart. Dat was toen het hoogste peil ooit.

Afgaand op de evolutie van de beurzen sindsdien en rekening houdend met honderden miljoenen aan verse stortingen in de afgelopen maanden staat zo goed als vast dat we vandaag ruim boven de 20 miljard euro zitten. Het gros van de pensioenspaarders stort via een automatische maandelijkse storting. Beama wilde die redenering niet formeel bevestigen, en hield vast aan de cijfers van 31 maart.

Fiscale valstrik

Sinds kort zijn er twee formules: wie 980 euro of minder stort verdient een belastingaftrek van 30%. Wie dit jaar 1.250 euro stort geniet een vermindering van 25%. Ieder jaar stijgen de grensbedragen lichtjes.

De nieuwe regels creëerden een fiscale valstrik, waardoor iemand die 981 euro pensioenspaart minder mag terugtrekken dan iemand die 980 euro opzij zet voor de oude dag. Wie hoofdzakelijk aan pensioensparen doet om zijn belastingen te drukken, blijft beter onder dat eerste plafond tenzij hij zeker het maximale bedrag zal kunnen storten.

Maar wat is dan het verschil? Dit jaar levert het absolute maximum opzij zetten voor uw pensioen een aftrek op van 312,5 euro. Dat is 18,5 euro extra vergeleken met degenen die 980 euro storten. Recent bleek uit cijfers van de FOD Financiën dat in 2018 ruim 2.700 mensen de staat een cadeau deden door hier geen rekening mee te houden.