Een 0-procent-autofinanciering zonder addertjes onder het gras: bestaat dat?

13 februari 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Autoconstructeurs doen er alles aan om hun wagens aan de man of vrouw te brengen. Ze durven dus ook al eens leningen aan 0 procent uitdelen. Klinkt goed, maar toch kunnen er voor u betere opties zijn.

Let op: lenen kost ook geld. U kent dat zinnetje, want het moet van de wetgever onder élk aanbod van een lening staan. Zélfs als het krediet een nultarief draagt.

Voor autoconstructeurs is het toestaan van renteloze leningen een diepgewortelde praktijk. Zo kunt u bij Opel nog tot eind februari een financiering tegen 0% voor de aankoop van een Corsa voor particulier gebruik afsluiten. Het bedrag moet in 48 maanden worden afgelost. Voor een lening van 14.111 euro moet u dus vier jaar lang elke maand 293,98 euro afbetalen, indien u het volledige bedrag zou lenen.

Bank versus autofabrikant

Is het ook verstandig om op dit aanbod in te gaan?

Stel dat u het niet doet en bij de bank aanklopt voor een autlening, dan betaalt u wel rente. De goedkoopste aanbieding – momenteel te vinden bij Beobank – kost nog altijd 0,65%. Nemen we ons voorbeeld van hierboven, dan betaalt u voor diezelfde lening van 14.111 euro vier jaar lang maandelijks 297,88 euro, of 3,90 euro per maand meer. Na 48 maanden is het bedrag opgelopen tot 187 euro. Toch is dat niet noodzakelijk uw winst.

Keerzijde

* Wie weet laat u een andere commerciële tegemoetkoming liggen, bijvoorbeeld een hogere prijs voor de overname van uw oude wagen.

* De looptijden van gratis leningen bij de constructeur zijn vaak in tijd beperkt. Stel dat u liever over vijf jaar terugbetaalt, dan komt u toch weer bij de bank terecht.

* Sommige autoconstructeurs vragen hogere voorschotten.

* Het nultarief geldt niet noodzakelijk op alle modellen. Zo moet u bij Opel Finance voor een lening voor een ander model dan de Corsa een tarief van 0,99% betalen. En dit kunt u wel op 60 maanden terugbetalen.

Conclusie : Wil u de keuze in alle objectiviteit maken? Vraag dan aan de verkoper of er andere toegevingen zijn indien hij het bedrag zelf betaalt of leent bij de bank.

Vergeet uw verzekering niet

De periode tijdens en na het jaarlijkse Autosalon in Brussel is meestal niet enkel goed voor de aankoop van een nieuwe auto en bijhorende financiering, ook autoverzekeraars bieden dan vaak extra voordelen aan om nieuwe klanten binnen te halen.

* Beobank : De eerste twee maanden voor nieuwe verzekeringscontracten die tot en met 15 april 2020 worden onderschreven zijn gratis. Dit voordeel geldt alleen voor wie nog geen autoverzekering bij de bank had of voor een bijkomend te verzekeren voertuig.

* Belfius : Twee maanden gratis verzekering, maar dan moet de polis wel voor 29 februari worden onderschreven. Dit aanbod geldt zowel voor nieuwe als voor tweedehandse wagens.

* AG Insurance : Tot 30 juni 5% korting op de polis indien u minder dan 25.000 km per jaar aflegt. De korting geldt voor de hele duur van de verzekering.

* AXA : Korting van 10% voor polissen die voor 1 juli worden afgesloten, als de wagen is uitgerust met minstens vier rijhulpsystemen.

* Ethias : Korting van 30% voor elektrische wagens. Voor hybrides met een lage uitstoot is er een prijsvermindering van 20%.

