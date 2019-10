Echtgenote (82) Ter Beke-oprichter blijft achter beleid staan na vleesschandaal: “Listeria is zo oud als de mensheid. Zelfs Adam en Eva hadden er last van” Redactie

08 oktober 2019

09u31

Bron: De Tijd, Belga, eigen berichtgeving 0 Consument “Listeria is zo oud als de mensheid. Zelfs Adam en Eva hadden er last van.” Edith De Baedts (82), de echtgenote van wijlen Ter Beke-oprichter Daniël Coopman, weigert het beleid van de Belgische vleeswarenmaker in twijfel te trekken. Vorige week kwam aan het licht dat bij onze noorderburen drie mensen zijn overleden ten gevolge van de listeriabesmetting bij dochteronderneming Offerman, één vrouw kreeg een miskraam.

De 82-jarige De Baedts controleert samen met haar kinderen 65 procent van de Ter Beke-aandelen. Haar echtgenoot Daniël Coopman maakte van Ter Beke vorige eeuw een bloeiend bedrijf. De man stierf eind 2017. In datzelfde jaar werd de Nederlandse charcuteriefabriek Offerman overgenomen door het Oost-Vlaamse bedrijf Ter Beke.



De vestiging van Offerman in het Nederlandse Aalsmeer moest vorige week verplicht de poorten sluiten vanwege de besmetting met de listeriabacterie. Uit veiligheidsoverwegingen werden de vleeswaren uit die fabriek uit de winkels in Nederland teruggeroepen. In België gaat het om rosbief van het merk Délifin bij Aldi, en om charcuterie van het merk Wahid bij Albert Heijn.

“Vertrouwen”

Edith De Baedts, mater familias en grootaandeelhouder van Ter Beke, weigert het beleid van de Ter Beke-toplui ondertussen in vraag te stellen. “Dat is achter de feiten aanhollen”, zegt ze in De Tijd. De familie-Coopman blijft het vertrouwen behouden in de CEO en het management. “Listeria is zo oud als de mensheid. Zelfs Adam en Eva hadden er last van. We zullen er dan ook alles aan doen om het vertrouwen van klanten en leveranciers terug te winnen”, klinkt het in De Tijd.



Ter Beke raamt de impact van de terugroepactie en tijdelijke sluiting van de site in het Nederlandse Aalsmeer als gevolg van de listeriabesmetting op zowat tien procent van de brutowinst dit jaar. De handel in het aandeel werd vrijdag geschorst nadat het schandaal aan het licht kwam. In twee handelsdagen tijd werd Ter Beke ruim 40 miljoen euro minder waard.

“Vijgen na Pasen”

“Dat dit drama ons geld zal kosten, is duidelijk”, vervolgt De Baedts in de zakenkrant. “Maar het is niet het eerste accident dat Ter Beke overkomt, en het zal ook niet het laatste zijn. We slaan er ons wel door.” De mater familias weigert de overnamestrategie van de Belgische vleesfabriek in vraag te stellen. “Dat zijn vijgen na Pasen. We blijven als familie achter de gevolgde koers staan”, klinkt het nog.