Duvelflesjes worden opgefrist met nieuw etiket SVM

06 augustus 2020

17u44

Bron: Belga 7 Consument De vertrouwde Duvelflesjes krijgen vanaf september een vernieuwd etiket. Er zijn zes verschillende soorten, met daarop telkens een weetje over de rijke geschiedenis van het bier. Aan de smaak verandert er niets.

Ook de varianten Duvel Tripel Hop Citra en Duvel Tripel Hop Cashmere krijgen een make-over. De hoofdletter ‘D’ zal als ‘canvas’ gebruikt worden om de boodschap over te brengen. Het gaat dan onder meer om extra informatie over het rijpingsproces, het schenkritueel of het ontstaan van de naam.