Duurzaam beleggen in de lift: waar moet u op letten en wat brengt het op?

23 juli 2020

Het aanbod van duurzame beleggingsfondsen neemt de afgelopen jaren flink toe en wordt ook steeds populairder. Spaargids.be belicht hoe u ze herkent en wat de verschillen in rendement zijn.

Als u over voldoende spaarcenten beschikt, dan kreeg u van uw bank ongetwijfeld al eens de vraag om te investeren in een beleggingsfonds. Een fonds belegt in verschillende aandelen, obligaties en andere producten, waardoor u niet alle eieren in hetzelfde mandje legt. Waar traditionele fondsen hoofdzakelijk rendement voor ogen hebben, nemen duurzame fondsen ook nadrukkelijk ethische criteria mee.

Ondanks de impact van de ontluikende coronacrisis trokken Europese duurzame fondsen volgens het Global Sustainable Fund Flows Report van fondsenvergelijker Morningstar in het eerste kwartaal van dit jaar meer dan 29 miljard euro kapitaal aan. Daartegenover staat de meer dan 140 miljard euro die uit het totale Europese fondsuniversum stroomde. (*)

De stijgende populariteit van duurzame beleggingsfondsen tekende zich trouwens ook al eerder af. Uit een studie van Milieurapport Vlaanderen in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en Forum Ethibel bleek dat het aantal duurzame beleggingen tussen 2013 en 2017 verviervoudigde. (**)

Ethisch verantwoord

Goed om te weten is dat het algemene fondsenaanbod al standaard voldoet aan enkele minimale ethische principes. De Belgische wet-Mahoux uit 2007 legde bijvoorbeeld vast dat banken geen producten mogen voorstellen die wapenhandel ondersteunen.

Ook het belang van vervuilende sectoren binnen de wereldwijde aandelenmarkt nam af. Volgens Morningstar daalde de vertegenwoordiging van de energiesector in de MSCI World Index de afgelopen tien jaar van 11 procent tot minder dan 4 procent. De grondstoffensector, algemeen beschouwd als één van de meest vervuilende sectoren, volgde een soortgelijke dalende trend.

Let op de ESG-score

Vindt u duurzaam belangrijk? Dan kijkt u best verder dan simpele termen als ‘klimaat’ of ‘ethisch’ in de fondsenbenaming. Een handige houvast is de zogenaamde ESG-score. ESG staat voor environment (milieu), social (maatschappelijk) en governance (bestuur).

Verschillende duurzame kwaliteitslabels, zoals de Morningstar ‘Sustainability Rating’, beoordelen fondsen op basis van ESG-factoren. Maar om te weten waar een fonds echt voor staat, raden beleggingsexperts toch aan dat u op voorhand eerst eens goed de prospectus doorneemt. Uit dat wettelijk document leidt u af in welke bedrijven, landen en sectoren een fonds belegt en welke aandelen een fondsenbeheerder uitsluit. Voor de volledigheid vertellen we erbij dat zelfs die uitsluitingsaanpak niet alles vertelt. Een fonds dat niet belegt in vervuilende energie zou bijvoorbeeld wel geen probleem kunnen zien in bedrijven die het niet zo nauw nemen met goede arbeidsomstandigheden.

Belgisch duurzaamheidslabel

Om nog meer duidelijkheid te scheppen, heeft de Belgische bankenkoepel Febelfin een Belgische duurzaamheidsnorm ontwikkeld. Beleggingsfondsen met het label ‘Towards Sustainability’ geven consumenten volgens Febelfin de garantie dat ze niét beleggen in zeer schadelijke bedrijfsactiviteiten, wel in bedrijven met een duidelijke duurzaamheidsstrategie en een transparant beleid.

Als belegger krijgt u bovendien duidelijke en begrijpelijke informatie over het duurzaamheidsbeleid van het product. Met meer dan 400 beleggings-, verzekerings- en spaarproducten is ‘Towards Sustainability’ op het vlak van productaanbod het meest omvattende label in Europa.

Wat met het rendement?

Dan rest natuurlijk nog de belangrijke vraag hoe duurzame fondsen scoren ten opzichte van de algemene fondsen. Opvallend: tijdens de coronacrisis incasseerden duurzame fondsen minder zware klappen. Dat valt deels toe te schrijven aan het feit dat ze minder focussen op grootbanken en de energiebranche.

Fondsenbeheerders toetsen hun prestaties vaak af aan de internationale aandelenindex MSCI. De MSCI World ESG Leaders Index, met een duurzame insteek, kende op 30 juni 2020 een jaarresultaat van +5,34%, ten opzichte van +3,40% voor de algemene MSCI World Index. Wanneer we de resultaten op langere termijn bekijken, leggen beide indexen gelijkaardige resultaten voor. Hoewel prestaties uit het verleden geen garantie bieden op toekomstig rendement, kunnen we hieruit afleiden dat duurzaamheid een hoger rendement zeker niet in de weg staat.



