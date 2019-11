Dunkin’ Donuts opent volgend jaar eerste Belgische filiaal mvdb

13 november 2019

07u23

Bron: De Tijd 29 Consument Dunkin’ Donuts opent volgend jaar de eerste Belgische vestiging. Dat zegt Roberto Fava, een van de franchisepartners die de Amerikaanse donut- en koffieketen naar Nederland haalde, in het magazine RetailTrends, zo meldt De Tijd. Bij onze noorderburen zijn al 22 filialen. Fava denkt aan Antwerpen als eerste uitvalsbasis.

De eerste berichten over de komst van Dunkin’ Donuts naar ons land dateren al van 2015. Bijna twee jaar later herbevestigde de gebakketen de plannen om Belgische filialen te openen. De keten sprak toen van “minimaal 20-25 restaurants te openen in grote steden in heel België”.

De eerste Dunkin’ Donuts opende in 1950 de deuren in het Amerikaanse Quincy in de staat Massachusetts. Wereldwijd zijn er 10.858 filialen, waarvan 7.677 in de VS. Sinds begin dit jaar gaat de keten als Dunkin’ door het leven. De keten is ook in Luxemburg actief.