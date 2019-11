Dunkin’ Donuts komt (eindelijk) naar België: waarom fastfoodketens bij ons moeilijker voet aan de grond krijgen LH

13 november 2019

14u10 20 Consument Dunkin’ Donuts opent volgend jaar de eerste Belgische vestiging, wellicht in Antwerpen. Bij onze noorderburen zijn er echter al 22 filialen. België heeft daarnaast in West-Europa ten opzichte van de totale bevolking ook de minste vestigingen van onder meer McDonald’s en Burger King. Zijn we gewoon een minder grote fan van fastfood of ligt het aan andere factoren?

Het is nog niet bekend wanneer precies de eerste vestiging zal openen, maar Roberto Fava, een van de franchisepartners die de Amerikaanse donut- en koffieketen naar Nederland haalde, denkt alvast aan Antwerpen als eerste uitvalsbasis. De eerste berichten over de komst van Dunkin’ Donuts naar ons land dateren al van 2014. Twee jaar later herbevestigde de gebakketen de plannen om Belgische filialen te openen. De keten sprak toen van “minimaal 20-25 restaurants te openen in grote steden in heel België”. Nu lijkt het er dus eindelijk van te komen.

Waarom moeten wij er zo lang op wachten? “Je moet een geschikte franchisepartner vinden en de perfecte locatie”, aldus Stefan Van Rompaey van RetailDetail, het mediabedrijf dat focust op retailnieuws. “In Nederland worden nieuwe fastfoodmerken veel sneller aanvaard. Terwijl de eerste KFC dit jaar nog maar opende bij ons, is de fastfoodketen daar ook al veel langer aanwezig. In Nederland is er ook nog meer ondernemerschap bij starters: ze durven het risico aangaan om een licentie te betalen en een nieuwe zaak te starten.”

Frituurcultuur

Daarnaast zijn er ook nog andere belangrijke factoren waardoor fastfoodketens in België moeilijker voet aan de grond krijgen. “Ten eerste is er bij ons de grote concurrentie van frituren. België is een uniek geval op dat vlak. Een pakje friet met een Bicky Burger is nog altijd onze favoriete fastfood. De frituur zit heel diep in onze cultuur verankerd”, aldus Van Rompaey.

Ten tweede zijn er de loonkosten die bij ons hoog blijven. “Ook flexibiliteit ligt bij ons wat moeilijker in vergelijking met Nederland. Waarom liggen de distributiecentra van bijvoorbeeld Zalando in Nederland? Dat zie je in de horecasector ook.”

België is ook op een ander vlak een moeilijker geval, met drie talen en verschillende eetculturen in Vlaanderen en Wallonië. We zijn in de eerste plaats een klein land dat in de ogen van de Amerikanen eigenlijk twee landen omvat. Die moeilijkheidsgraad deed KFC jarenlang kiezen voor landen met één taal en meer inwoners.

Geen gezond imago

Mogen we de komende jaren nog andere ketens zoals Taco Bell (dat al drie restaurants heeft in Nederland), Wendy’s, Denny’s en Arby’s bij ons verwachten? “Dat is moeilijk te zeggen, maar ik verwacht van niet. Dat zijn heel erg Amerikaanse ketens met een minder goed imago. Ik weet niet of daarvoor nog een markt is in Europa en België. Ze zijn niet bepaald hip en zo willen veel mensen vandaag hun casual dining . Daarnaast zijn er ook andere, gezondere ketens zoals Foodmaker en Exki. We eten daarnaast steeds meer gevarieerd: vandaag sushi, morgen pizza, en dag nadien weer iets helemaal anders. Hebben we dan nog een vijfde of zesde mainstream hamburgerketen nodig?”

Ook nog vermeldenswaardig is dat een kleine snackbar in Zeeland al 17 jaar stokken in de wielen om restaurants te openen in België, Nederland en Luxemburg.

Tot slot wil Van Rompaey nog even de aandacht nieuwste hype in fastfoodland: Chitir Chicken. Die Turks-Belgische keten van kiprestaurants heeft bij ons al filialen in Gent, Lochristi, Brussel, Hasselt, Genk en Kortrijk. Volgens RetailDetail is Chitir een van de meest expansieve retailers van het jaar. De keten tekende alleen al in de eerste jaarhelft voor acht nieuwe locaties, voornamelijk in overdekte winkelcentra.

Welke grote fastfoodketens hebben nog geen vestiging in België?

Taco Bell

Wendy’s

Denny’s

Arby’s

Popeyes