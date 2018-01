Duizenden gevaarlijke cv-ketels verkocht in Vlaanderen kv

19u27

Bron: Belga 16 Thinkstock Consument Duizenden cv-ketels van Nefit zijn gevaarlijk omdat brand kan ontstaan en er risico is op CO-vergiftiging. Het gaat om het type Topline dat tussen 2006 en 2009 is geproduceerd, blijkt uit onderzoek van het Nederlandse nieuwsprogramma RTL Nieuws. Er waren al eerder problemen met ketels uit die serie.

Het euvel zit hem ditmaal in de warmtewisselaar van de cv-ketel, die door de hitte kan vervormen en zeer heet rookgas kan lekken. Ook zou koolmonoxide uit de ketel kunnen ontsnappen. In Nederland zijn ruim 128.000 van de bewuste ketels verkocht. Ook zijn er ruim 50.000 geëxporteerd naar onder meer Duitsland en ons land.

Geen terugroepactie

Als installateurs het probleem met de warmtewisselaars melden bij Nefit zorgt de fabrikant voor vervanging van het onderdeel. Maar volgens RTL Nieuws heeft het bedrijf verzuimd een terugroepactie voor de warmtewisselaars op te zetten en zou het de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet goed hebben geïnformeerd.

Bij eerdere problemen met ketels uit de Topline-serie ging het om de slecht functionerende branders, waardoor eveneens brand kon uitbreken. Dat probleem kwam in 2009 aan het licht. Een jaar geleden liet de fabrikant weten installateurs in te schakelen omdat van de 128.000 ketel slechts bij 40.000 het onderdeel was vervangen.

"Geen direct gevaar"

Nefit bevestigt aan het nieuwsprogramma dat ze te maken hebben met "een hoge uitval van warmtewisselaars" bij de Topline-serie. Dat zou echter geen direct gevaar opleveren. "Een defecte warmtewisselaar moet worden vervangen maar vormt geen veiligheidsrisico. Bij een defecte wisselaar kan sprake zijn van een lekkage van rookgassen. In dat geval zullen de rookgassen door de onderdruk binnen de afgesloten ketel blijven en via het rookgasafvoerkanaal naar buiten worden afgevoerd", stelt Nefit op zijn website.

In antwoorden aan RTL Nieuws meldt Nefit, dat overigens onderdeel is van Bosch, 63 meldingen te hebben gekregen over smelt- of schroeischade aan de binnenkant van de toestellen. Er zijn acht gevallen bekend van dit soort schade aan de buitenkant van de apparaten.