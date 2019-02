Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa klaagt passagier aan die met opzet vlucht mist TT

12 februari 2019

21u50

Bron: CNN, Daily Mail 0 Consument Lufthansa sleept een passagier voor de rechter in een principekwestie rond het bewust niet gebruiken van een deel van een vliegtuigticket. De Duitse luchtvaartmaatschappij wil dat er een einde komt aan de praktijk waarbij passagiers bewust vluchten met een tussenlanding boeken om dan het tweede deel van hun reis over te slaan.

De techniek staat bekend als ‘hidden city ticketing’. Stel: je wil een vlucht van Brussel naar New York boeken, maar in plaats van een rechtstreeks ticket te kopen, boek je een goedkopere aanbieding naar pakweg Chicago met New York als tussenstop. In New York stap je uit het vliegtuig, en het tweede deel van de vlucht sla je over. De praktijk is niet altijd goedkoper, maar op gespecialiseerde sites vind je voor in een handomdraai de beste deals.

De mannelijke passagier die nu door Lufthansa voor de rechter wordt gedaagd, boekte in 2016 in business-klasse een heen- en terugvlucht van Oslo naar Seattle met een tussenstop in Frankfurt. Op de heenvlucht was er geen probleem, maar bij de terugvlucht vloog de man vanuit Frankfurt niet door naar Oslo, maar pakte hij in de plaats een nieuwe vlucht naar Berlijn.

Volgens Lufthansa beging de man daarmee een inbreuk op de algemene ticketvoorwaarden en moet hij het resterende deel van de waarde van de vlucht betalen, zijnde 2.112 euro. De rechter in Berlijn wees het eerste verzoek van Lufthansa in december af omdat hij de manier waarop de maatschappij de compensatie had berekend, niet transparant vond, maar Lufthansa gaat in beroep. De Duitse maatschappij krijgt regelmatig met de praktijk te maken omdat het vaak tussenstops heeft in luchthavens als Frankfurt en München.

In 2014 trok het Amerikaanse United Airlines naar de rechter tegen de website Skiplagged, dat de beste ‘hidden city’-deals uitzoekt. Maar de rechtbank verklaarde zich onbevoegd. Sindsdien maakt Skiplagged reclame met de slogan “Onze vluchten zijn zo goedkoop dat United ons voor de rechter sleepte... maar wij wonnen”.

Groot nadeel van de praktijk is dat je niet met bagage kan reizen, omdat die meestal gewoon wordt doorgestuurd naar de uiteindelijke bestemming.