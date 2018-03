Ducarme: "Als twijfel blijft bestaan kan omstreden vleesbedrijf Veviba zijn erkenning niet terugkrijgen" ep

08 maart 2018

20u41

Als de twijfel blijft, kan het vleesbedrijf Veviba zijn erkenning niet terugkrijgen. Dat heeft federaal minister van Landbouw Denis Ducarme vanavond gezegd na diverse vergaderingen op zijn kabinet met de spelers in het dossier.

Ducarme en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) trokken eerder donderdag de erkenning in van het vleesbedrijf Veviba uit Bastenaken. Na een huiszoeking vorige week bleek dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde was met de regels op het vlak van voedselveiligheid. Zo zou de vermelde invriesdatum van het vlees vervalst zijn. Delhaize haalt zo'n 300 vleesproducten uit de rekken die afkomstig zijn van de slachthuisgroep Verbist. En ook Colruyt haalt producten uit de rekken.

"Ik heb alle spelers zo goed mogelijk geïnformeerd. Daarbij gaf ik details over de omvang van de fraude en de gezondheidsrisico's gelinkt aan de twee producten", aldus Ducarme.

Er zijn volgens de minister van Landbouw twee aparte problemen. "Er is sprake van een fraude gelinkt aan vleesafval dat opgedoken is in de voedselketen. En er is sprake van fraude van non-conformiteit."

Ducarme voegde er nog aan toe dat hij aan het FAVV heeft gevraagd om een rapport op te stellen over de controles die uitgevoerd zijn bij Veviba.