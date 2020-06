Droom je van een eigen zwemparadijs? Dit betaal je voor een ondergronds of bovengronds zwembad(je)

Door het prachtige lenteweer en het vooruitzicht op een staycation kwam een stormloop op gang op zwembaden en zwemvijvers. Je hoeft lang geen euromiljonair te zijn of een villatuin te hebben om er een aan te leggen. Waterpret is er vandaag voor elk budget. Wij zetten je graag op weg, zodat je geen sprong in het diepe moet nemen. Waar moet je bij de aankoop op letten? En wat is de kostprijs?

Voor je naar de winkel holt, een zwembadbouwer opbelt of zelf aan de slag gaat, maak je het best eerst je huiswerk. Zoek uit wat de beste plaats is voor je waterpartij en hou daarbij niet alleen rekening met het zicht vanuit je huis, maar ook met de zon en de wind. Denk na over de ruimte rondom die je nodig hebt voor een paadje of terras en eventueel een bijgebouw om je om te kleden en te douchen.

Voorschriften

Om alles te verwezenlijken heb je misschien een omgevingsvergunning nodig? Zwembaden zijn niet-overdekte constructies en die zijn tot maximaal 80 m² vrijgesteld. Je moet bij die oppervlakte wel alle bestaande terrassen en paden meetellen. Andere voorwaarden zijn dat het zwembad binnen de 30 meter van je huis ligt, minstens één meter verwijderd is van de perceelgrens en niet hoger dan 1,5 meter boven het maaiveld uitkomt. Klop bij twijfel eens aan bij de gemeente.

Als je vooral baantjes wilt trekken, moet je zwembad minstens acht meter lang zijn en liefst nog een paar metertjes langer

Een van de belangrijkste vragen is hoe je het zwembad gaat gebruiken. Als je vooral baantjes wilt trekken, moet je zwembad minstens acht meter lang zijn en liefst nog een paar metertjes langer. De breedte speelt niet zo’n rol, maar om met z’n tweeën naast elkaar te zwemen, is zeker 3,5 meter aan te raden. Wie enkel het water induikt om eventjes te verfrissen, kan het met een kleinere oppervlakte stellen en is ook een stuk goedkoper af. Zwemmen in een klein bad kan ook met een tegenstroomsysteem.

Een zwembad is de klassieke keuze. Het azuurblauwe water spreekt tot de verbeelding en zorgt voor een instant vakantiegevoel, maar tegenwoordig zijn afwerkingen in donkere mate­rialen erg populair. Ook zwemvijvers doen het bijzonder goed. Die zijn natuurlijker, trekken heel wat leven aan en hoeven niet afgedekt te worden met een rolluik. Naast een zuivering in een plantenzone kun je het water bijkomend ontsmetten met UV-lampen. Die worden ook gebruikt bij een klassiek zwembad, net als ozon, waterstofperoxide, zoutelektrolyse en chloor. Laat je voor je keuze bijstaan door een professional.

Extra’s

Om maximaal van je zwembad te genieten, is een verwarming onmisbaar, want zo wordt het zwemseizoen makkelijk met een paar maanden verlengd en kun je plonzen van midden april tot begin oktober, afhankelijk van het weer. Aan een verwarming met warmtepompen of zonnepanelen hangt een meerkost die al gauw 4.000 euro bedraagt.

Een zwembad is in de eerste plaats genieten, maar je krijgt niets voor niets en zult een inspanning moeten leveren

Als je het warmteverlies en energieverbruik wilt beperken, is ook een rolluik een must. Het meest gesofisticeerde systeem met ingebouwde zonnecellen levert je een temperatuurwinst tot acht graden op. Het is wel veruit de duurste oplossing die in de duizenden euro’s loopt. Een dekzeil en noppenfolie zijn het goedkoopst, maar minder efficiënt. Tussen die twee liggen er heel wat andere mogelijkheden.

Met kleine kinderen in de buurt moet je ook aan de veiligheid denken, bijvoorbeeld met een polsbandje dat ze dragen als ze buiten spelen en dat een alarm laat afgaan als ze in het water vallen.

Nog dit: een zwembad is in de eerste plaats genieten, maar je krijgt niets voor niets en zult een inspanning moeten leveren. Dat geldt ook voor een zwemvijver. Reken op zo’n 1 à 2 uur per week onderhoud om alles te controleren, wanden te poetsen, te stofzuigen... Al kan je dat laatste ook aan een robot over laten.

BOVEN DE GROND

Opblaasbaden

Bovengrondse zwembaden zijn ideaal als je een huis huurt of als je wil uittesten of een zwembad echt iets voor jou is. Bij een opblaasbad denk je wellicht aan de plonsbadjes waar kleuters zich in amuseren, maar Intex heeft grote modellen die in een wip zwemklaar zijn. Na de zomer laat je het bad leeglopen, vouw je het op en berg je het op in je tuinhuis. Een model van 6,10 bij 3,66 meter kost 599 euro , al zul je door de grote vraag een beetje geluk moeten hebben om er nu nog eentje te vinden.

Opbouwbaden

Opbouwbaden, ook pakketbaden genoemd, zijn sterker dan opblaasbaden. Ze worden geleverd in een pakket dat je, met enige handigheid, zelf in elkaar steekt. Al heb je voor de grotere exemplaren wel wat helpende handen nodig. De frames bestaan in kunststof en metaal. Afhankelijk van de oppervlakte moet je de plaats verstevigen waar het zwembad komt te staan.

Sommigen opbouwbaden mogen gedeeltelijk of volledig in de grond ingewerkt worden. Er zijn er die aan de buitenkant bekleed worden met hout dat na een tijdje mooi grijs wordt. Voor de binnenbekleding heb je de keuze uit doeken in verschillende kleuren.

Een speciaal type is het stalen opbouwbad. Je koopt enkel de kuip die je zelf monteert en breidt dan uit met andere spullen die je nodig hebt.

Onder de 10.000 euro

Tropic Octo van Procopi (843 x 489 x 133 cm), inclusief hout, trappen, pomp en filterinstallatie. Richtprijs: 7.810 euro. Meer info: www.sspw.nl.

IN DE GROND

Monoblok

Monobloks zijn kuipen uit één stuk. Ze worden in de fabriek gemaakt en bij je thuis hoeven ze enkel met een telescopische kraan op een betonnen sokkel geplaatst te worden en gekoppeld te worden aan alle installaties. Ze zijn gemaakt van kunststof en hebben meestal een standaardvorm, maar maatwerk kan ook. Bij polyester is het belangrijk om je niet te laten leiden door de prijs. Er bestaan verschillende kwaliteiten. De goedkoopste kan de levensduur van je bad met een paar jaar inkorten. Monoblokbaden zijn er in kleuren en hebben bijna altijd een inlooptrap en dus geen ladder.

Je zult bij monobloks ook sneller met osmose te maken krijgen, een natuurkundig verschijnsel waarbij de coatinglaag — meestal als gevolg van te hoge watertemperatuur — na verloop van tijd minder dicht wordt. Er verschijnen dan blaasjes aan de kant van de kuip die in contact met het water staat. De meeste fabrikanten hebben garanties tegen osmose. Vraag ernaar bij aankoop en vergewis je ervan dat die langer dan vijf jaar gelden.

Tussen € 12.000 en € 25.000

Bij Leuk Zwembad loopt er een actie waarbij het bad Lexi (7 x 3,1 meter) wordt verkocht voor 12.990 euro, inclusief transport, montage, technisch pakket en btw. Met een uitbreidingspakket (warmtepomp, boordafwerking en afdekking), komt het op 16.500 euro. De graafwerken zijn niet inbegrepen.

Een ruimer bad van type Nell is 10 bij 4 meter en kost 20.290 euro of 25.250 euro (met uitbreidingspakket).

www.leukzwembad.com

Voor +/- € 35.000

Zelfs in een stadstuintje kun je een zwembad aanleggen. Groot hoeft het niet te zijn. Kijk maar naar dit op maat ontwikkelde witte bad in polypropyleen. Met een breedte van +/- 1,50 meter en een lengte van 7 meter is het net voldoende voor één persoon om baantjes te trekken.

www.carropools.com

Vanaf € 55.000

Lange, smalle zwembaden zijn erg populair. Niet alleen bij de sportieve zwemmers, maar ook bij liefhebbers van strakke architectuur. Dit bad in polypropyleen is het neusje van de zalm. Het heeft een lengte van maar liefst 20 meter. Zulke afmetingen vragen onder meer een bijzondere kraan en dat vertaalt zich in het prijskaartje. Reken voor dit bad op +/- 90.000 euro. Bij JDS Pools hebben ze compleet uitgeruste monobloks vanaf 55.000 euro.

www.jds-pools.be

Op maat

De meeste vrijheid heb je met een bouwkundig zwembad, want dan bepaal je zelf de vorm, de lengte, de breedte, de diepte, de grootte van de trap... De bouw gebeurt doorgaans met gemetselde betonblokken, met een soort van piepschuimblokken of met een bekisting waarin achteraf beton wordt gestort. Handige harry’s kunnen veel geld besparen door de ruwbouw van dit type zwembad zelf uit te voeren. Voor de bekleding heb je de keuze uit folie, tegeltjes, polyester, epoxy, waterafstotende mortel of zelfs inox. Door de grote variatie en het doe-het-zelfaandeel is het zo goed als onmogelijk om een algemene richtprijs te geven.

Vanaf € 20.000

Sinds kristalhelder water gegarandeerd kan worden, zijn zwemvijvers erg in trek. Je kunt ze even strak maken als een zwembad of de interieurtrend doortrekken naar buiten en een zwemvijver met organische vorm laten aanleggen. Een prachtig voorbeeld van dat laatste type is dit kronkelende exemplaar met een zwemgedeelte van maar liefst 31 meter. Het water wordt 100% natuurlijk gezuiverd door planten in een lavazone. Deze zwemvijver kost +/- 65.000 euro, maar je hebt al een mooi model vanaf 20.000 à 25.000 euro.

www.coolsbvba.be

Onder € 45.000

In dit gemetselde bad van 9 x 4 meter is een lichtgrijze folie geplaatst en zijn de randen, de ‘plage’ en de trap afgewerkt in graniet. Het contrast tussen de natte en de droge delen van de natuursteen zorgt voor een bijzonder effect. Voor de waterbehandeling is gekozen voor zoutelektrolyse.

www.jrpools.be

Vanaf € 65.000

Dit bad is van inox en gaat levenslang mee. Zodra de zon schijnt, krijgt het water een azuurblauwe glans. De hoge waterstand, amper 2 centimeter lager dan het houten pad ernaast, zorgt ook voor een spiegeleffect. Wat het nog meer betoverend maakt, is de ligzone waar warme bubbels je een heerlijke mas­sage geven.

www.vaneeckhoudtzwembaden.be

Hybride bad

Hybride baden houden het midden tussen een zwembad en een zwemvijver. Ze zien er heel natuurlijk uit, maar hoeven geen gebruik te maken van planten om het water te zuiveren. In tegenstelling tot vele zwembaden komen er ook geen schadelijke stoffen aan te pas. Via waterhydrolyse wordt een drinkwaterkwaliteit verkregen die niet schadelijk is voor vissen en planten.

Voor +/- € 35.000

Dit strakke bad met een spiegelend oppervlak meet 12,8 bij 3,5 meter. Het knappe eraan is dat het door de hoge waterstand praktisch op dezelfde hoogte ligt als het gazon en het terras. Richtprijs: +/- 35.000 euro voor de graafwerken, bouw, verlichting en zuivering. Voor een warmtepomp betaal je zo’n 4.000 euro extra en voor een rolluik 10.000 euro.

www.puurpool.be

