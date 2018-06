Drie op vier Belgen vrezen geen deftig pensioen meer te krijgen

Astrid Roelandt

12 juni 2018

06u46 15 Consument 75 procent van de Belgen gelooft niet dat de overheid hen straks nog een deftig pensioen kan voorschotelen. Dat blijkt uit onze Grote Peiling.

Drie op de vier Belgen denken niet dat ze later een deftig pensioen zullen krijgen. Bij de jongeren is dat zelfs 4 op de 5. Een deftig pensioen, dat is volgens de ondervraagden 1.615 euro netto.

De Belg is ook nog lang niet overtuigd om te werken tot zijn 67ste, zoals de regering voorziet vanaf 2030. Vooral werkenden tussen 35 en 54 jaar aanvaarden die beslissing niet.

Opvallend: 55-plussers zijn milder, en bij de jongeren zegt meer dan de helft er vrede mee te hebben. Gemiddeld zijn ze bereid om tot 62 jaar te werken. Vandaag gaan we gemiddeld net voor ons 61ste met pensioen. "Dat is al een kleine verbetering, maar nog steeds heel vroeg", zegt hoogleraar SociaalEconomische Wetenschappen Ive Marx (UAntwerpen).

Mensen die willen stoppen voor hun 60ste vormen stilaan een minderheid (14 procent) en dat geldt voor kiezers van alle partijen. Zelfstandigen, 55-plussers en MR-kiezers (de partij van pensioenminister Daniel Bacquelaine) zijn bereid om te werken tot na hun 64ste.

Lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!