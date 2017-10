Drie manieren om sparen vol te houden 08u00

Bron: Spaargids.be 0 Shutterstock Consument Vindt u het lastig om uw spaarinspanningen consequent vol te houden? Sommige spaarproducten dwingen u om daarvoor genoeg discipline op te brengen.

Het probleem van goede voornemens

Veel mensen kennen het probleem: de wil om te sparen is er wel, maar tegen het einde van de maand blijft er nog amper iets over om opzij te zetten. Er kruisen nu eenmaal altijd uitgaven ons pad die broodnodig zijn of die vaak gewoonweg veel verleidelijker zijn dan alles gewoon op een rekening te parkeren.



Dat is meteen ook de reden waarom er voor systematische spaarinspanningen vaak wel wat discipline nodig is. Gelukkig is die discipline met sommige spaarproducten wat makkelijker vol te houden.

Het spaarplan

Een spaarplan is één van de laagdrempeligste manier om uzelf te verplichten geld opzij te zetten. Tal van banken bieden spaarformules aan waarmee u alleen via een doorlopende spaaropdracht geld op de rekening mag storten. Door die verplichting wordt er op een hele systematische manier geld op de spaarrekening gestort. Het principe daarachter is eenvoudig: wie automatisch geld naar de spaarrekening versluist, zal dat geld niet meer gebruiken voor uitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn.



De Beobank Step Up spaarrekening is een voorbeeld van zo'n spaarplan met doorlopende maandelijkse spaaropdracht. In ruil krijgt de spaarder een basisrente van 0,2% en een getrouwheidspremie van 1%. Dat is momenteel de hoogte totaalrente op de markt (samen met DB Saving Plan van Deutsche Bank, dat hetzelfde principe hanteert). Bij Beobank mag het maandelijkse spaarbedrag niet hoger zijn dan 750 euro, bij Deutsche Bank is dat 500 euro.



TIP: Welke spaarrekeningen bieden momenteel de hoogste rente?

Tak21

De tak21-spaarverzekering is nog zo'n product dat aanzet om te sparen. Het is eigenlijk een levensverzekering die een gegarandeerde rente biedt (die varieert van 0 tot 1,25%, zo leert het renteoverzicht van Spaargids.be) en wordt vervolgens aangevuld met een winstdeelname die afhankelijk is van de prestaties van een onderliggende beleggingsportefeuille. Dat zorgde in 2016 voor nettorendementen tot 2,4%.



Zo'n spaarverzekering is wel veel minder flexibel dan een gewone spaarrekening. Het is immers een heel slecht idee om binnen de acht jaar na een storting het geld weer op te vragen, want dan moet u 30% roerende voorheffing betalen op de intresten. Die intresten worden in dat geval berekend volgens een fictieve rente van 4,75% op jaarbasis, wat momenteel veel hoger is dan in werkelijkheid. Na de periode van acht jaar vervalt de roerende voorheffing.



Kortom: geld vervroegd opvragen van een spaarverzekering wordt fiscaal afgestraft. Maar daardoor is het natuurlijk wel een goede manier om uzelf te beschermen tegen onbezonnen geldopvragingen. Tegelijkertijd moet u ook realistisch zijn: zet alleen geld op een tak21 waarvan u vrij zeker kan zijn dat u het binnen de acht jaar niet nodig zal hebben.



LEES OOK: Hoeveel brengt een tak21-spaarverzekering op?

Langetermijnsparen

Een tak21-spaarverzekering kan ook worden gebruikt om aan fiscaal aangemoedigd langetermijnsparen te doen. Stortingen in het kader van langetermijnsparen leveren een belastingvoordeel van 30% op. Dat komt neer op een voordeel van 678 euro voor wie het maximale bedrag van 2.260 kan inbrengen (het precieze bedrag is afhankelijk van uw inkomen).

Hou er wel rekening mee dat wanneer u ook geniet van het fiscaal voordeel van de woonbonus, dat het maximumbedrag van 2.260 euro geldt voor de woonbonus en het langetermijnsparen samen.



Waarom is het langetermijnsparen? Omdat de gestorte bedragen blijven vaststaan tot aan uw 65ste (of zelf langer). Het is mogelijk om het kapitaal vroeger op te vragen, maar dan moet u het fiscaal voordeel helemaal terugbetalen en zal ook de verzekeringsmaatschappij extra kosten aanrekenen. Laat u daarentegen het kapitaal onaangeroerd tot aan de eindvervaldag, dan betaalt u op uw 60ste verjaardag slechts 10% eindbelasting op de gestorte premies. Daarmee is het langetermijnsparen het middel bij uitstek om in functie van het belastingvoordeel geld regelmatig opzij te zetten en vervolgens niet te raken aan het opgebouwde kapitaal.



Let wel goed op de kosten als u wil beginnen met langetermijnsparen. Sowieso moet u al een verzekeringstaks van 2% betalen, daar kan u niet onderuit. Maar de verzekeraars rekenen ook instapkosten aan, die kunnen oplopen tot 7%. Vergelijk daarom goed de verschillende aanbieders. Te hoge instapkosten zullen immers een groot gedeelte van uw spaarinspanningen opknabbelen.



LEES OOK: 6 keer sparen met een belastingvermindering

Lees ook:

- Nagelmackers verlaagt vergoeding op Superior+-rekening

- Belg blijft trouw aan zijn bank, zelfs als elders meer opbrengst te rapen valt

- Triodos verlaagt rente op Maandsparen

Bron: Spaargids.be