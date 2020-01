Dreamland laat laagsteprijsgarantie varen KVDS

17 januari 2020

17u43

Bron: Belga 16 Consument Dreamland, de speelgoedketen van de Colruyt Group, heeft de voorbije maanden zijn laagsteprijsgarantie laten varen. De prijzen volgen van internationale onlinespelers die niet dezelfde service bieden, bleek niet altijd meer houdbaar.

Net als supermarkt Colruyt garandeerde Dreamland tot voor kort voor zijn hele assortiment de laagste prijs. Klanten die toch ergens een lagere prijs zagen, kregen hun geld - onder bepaalde voorwaarden - terug. Die prijzenpolitiek heeft de speelgoedketen de voorbije maanden bijgestuurd, blijkt uit reacties van de klantendienst op vragen van klanten op sociale media.

Duurzaam

Directeur non-food bij Colruyt Group Dieter Struye geeft toe dat Dreamland in bepaalde gevallen de prijzen van "een aantal internationale spelers met een andere strategie rond voorraden en service" niet meer wil volgen. "We mogen niet met verlies verkopen en willen economisch en ecologisch duurzaam zijn", zegt hij. "We willen vandaag een heel sterke prijs bieden, maar niet ten koste van alles." Toch zegt de directeur dat Dreamland in circa 98 procent van de gevallen de goedkoopste blijft.





Fun, een andere Belgische speelgoedketen, heeft wél nog een garantie waarbij klanten het verschil terugbetaald krijgen als ze elders een lagere prijs vinden, zo blijkt uit informatie op de website van het bedrijf. Er is wel een belangrijke voorwaarde: de lage prijs geldt in een Belgische winkel of een webshop die in België is gevestigd. De internationale spelers waarover Struyve het heeft, vallen dus ook bij Fun niet onder de garantie.