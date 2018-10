Dit zijn vier veilige alternatieven voor het spaarboekje Sven Vonck

11 oktober 2018

08u00

Bron: spaargids.be 1 Consument Voor wie het nog niet goed besefte: wie zijn geld enkel op een spaarrekening parkeert, 'verliest' daar momenteel aan. De reden: de inflatie eet een deel van je spaarcenten op, want de prijzen in ons land stijgen sneller dan dat jouw spaarcenten aangroeien. Wie zijn centen graag ziet groeien, gaat dus best op zoek naar alternatieven.

Voor 2018 voorspelt het Planbureau een inflatie van 2 procent. Dat betekent dus dat de prijzen van diensten en goederen in ons land op een jaar tijd met 2 procent omhoog gaan. Een belangrijk weetje voor spaarders, omdat geen enkele spaarrekening nog een rente biedt die uitkomt boven de inflatie. Meer nog: het merendeel van de spaarrekeningen biedt een rente van amper 0,11 procent. Spaarders verliezen zo op een jaar tijd 1,9 procent van hun spaarcenten - want na een jaar sparen kunnen ze met hun spaarcenten minder spullen kopen dan het jaar voordien. Om het verlies te beperken, is het verstandig om enkele alternatieven te overwegen.

De spaarrekening

Het klinkt vreemd: een spaarrekening als alternatief voor de spaarrekening? Maar, de ene rekening is de andere niet. Geen enkele spaarrekening biedt een rente die boven de inflatie uitkomt, maar Deutsche Bank (DB Saving Plan) en Beobank (Step Up spaarrekening) bieden wél een spaarplan aan met een totale rente (basisrente + getrouwheidspremie) van 1,2 procent. Dat is het tienvoudige van de spaarrekeningen met de laagste rente. Deze spaarplannen hebben wel een beperking: spaarders mogen maandelijks slechts een beperkt bedrag overschrijven. Bij het DB Saving Plan is dat 500 euro, bij de Step Up spaarrekening is dat 750 euro. Spaarplannen zoals deze zijn dus vooral geschikt voor wie maandelijks een deel van zijn inkomen opzij wil zetten, maar niet voor wie in een keer een grote som geld wil overbrengen. Voor traditionele spaarrekeningen (zonder maandelijkse beperking) ligt de maximale rente op 0,55 procent. Ook dat is nog altijd bijna het vijfvoudige van de spaarrekeningen met de laagste rente, dus het loont de moeite om te vergelijken.

Pensioensparen

Spaarders die al een redelijke buffer hebben en die hun geld in de nabije toekomst niet nodig hebben voor een grote aankoop te financieren (zoals een woning), kunnen een deel van hun spaarcenten elders aan het werk te zetten. Zo is pensioensparen een nuttig alternatief.

Er zijn twee plafonds:

* Je kan tot 960 euro per jaar opzij zetten. De gestorte bedragen geven recht op een belastingvermindering van 30 procent. Je betaalt dus 288 euro minder belastingen.

* Je kan ook tot 1.230 euro per jaar opzij zetten. Dan krijg je een belastingvermindering van 25 procent, en betaal je 307,50 euro minder.

Pensioensparen kan je via een spaarverzekering (minder risico, maar wel een lager rendement) of een pensioenspaarfonds (meer risico, maar ook een potentieel hoger rendement). Ons advies: gebruik hier enkel spaarcenten die je echt kan missen, want het is absoluut niet de bedoeling dat je deze pot aanraakt voor je op pensioen gaat. Het kan op zich wel, maar de fiscus straft er uitermate zwaar voor en er zijn ook hoge kosten aan verbonden.

De spaarverzekering

Een spaarverzekering (of zogenaamde tak21-levensverzekering) biedt een gegarandeerde rente. Daarbovenop kan je ook een winstdeelname uitgekeerd krijgen, wanneer een onderliggende beleggingsportefeuille goed heeft gepresteerd. Die twee componenten zorgen samen voor het totaalrendement.

Om je een idee te geven: in 2017 leverden diverse tak 21-verzekeringen een nettorendement van 2 procent op. Pas wel op: aan zo’n verzekering zijn ook kosten verbonden. De fiscus heft een verzekeringstaks van 2 procent op elke storting en de verzekeraars hanteren ook instapkosten die meestal variëren van 1 tot 3 procent. Vooral die instapkosten moet je als spaarder zien te beperken, anders blijft er van je rendement natuurlijk niet veel over.

Ook hier: een spaarverzekering heeft vooral zin wanneer jij je spaarcenten minstens acht jaar kan missen. Als je ze eerder opvraagt, moet je 30 procent roerende voorheffing ophoesten.

Investeer in een (energiezuinige) woning

Als je spaargeld langzaam wegvloeit door koopkrachtverlies, kan het ook verstandig zijn om het goed te investeren. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van een woning. Lage rentes zijn een vloek voor de spaarder, maar een zegen voor wie goedkoop wil lenen. Wie nu 150.000 euro wil lenen voor een looptijd van 20 jaar, kan dat nog doen aan een vaste rentevoet van minder dan 1,5 procent. Je kan je spaarcenten ook gebruiken om energiebesparende investeringen te doen aan je woning, want ook daarvoor kan je nog goedkoop lenen en liggen de rentevoeten rond 1,5 procent.

