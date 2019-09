Dit zijn de meest gebruikte verkooptrucs van webshops en zo ben je ze te slim af

Consument

Zoals de supermarkt doet in een fysieke winkel, proberen webshops ons online te verleiden tot kopen. En veel van die verkooptrucs lijken erg op die van de supermarkt. Of je nu een hotelkamer boekt of online kleding koopt, webshops proberen je op allerlei slinkse manieren over te halen. Niet ingaan op dergelijke aanbieding kan je echter meer opleveren.