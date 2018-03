Dit zijn de favoriete merken van de Belg ADN

22 maart 2018

23u25

Bron: Belga 0 Consument Ikea, Gillette, Colruyt en Amazon zijn de favoriete merken van de Belgische consument. Dat blijkt vanavond bij de uitreiking van de Best Brands Awards 2018 in Brussel.

De Best Brands Awards werden toegekend aan de invloedrijkste merken in vier categorieën. De selectie gebeurde op basis van een "multibrand- en multisectorstudie" uitgevoerd door GfK bij een panel van meer dan 3.500 gezinnen.

Ikea kwam als winnaar uit de bus in de categorie 'Best Product Brands'. "We mogen gerust stellen dat 2017 hét jaar van Ikea was. Een jaar boordevol nieuwigheden en ontwikkelingen die de nominatie van de Zweedse meubelgigant bekrachtigen", klinkt het.

Gillette won in de nieuwe categorie 'Best Growth Brands', die merken bekroont die de jongste twaalf maanden de grootste positieve groei kenden. "Het merk Gillette noteerde effectief de sterkste stijging inzake marktaandeel, maar eveneens op het vlak van sterke relaties en belevingskwaliteit. In 2017 gaf een derde van de respondenten aan een sterke verbondenheid te ervaren met het merk. Een jaar later is deze score gestegen tot 50 procent."

Voor het tweede jaar op rij bekleedt Colruyt de eerste plaats in de categorie 'Best Corporate Brands'. "Dit succes is toe te schrijven aan de strikte naleving van het DNA dat werd overgeleverd door de Colruyt-oprichter. Het gaat om een visie waarrond de groep is opgebouwd, gericht op de rationalisering van de dagelijkse aankopen. Meer nog, Colruyt Group is ook een merk dat inspeelt op primaire emoties", luidt het.

De website Amazon.com haalde in de categorie 'Best Digital Brands' zeer overtuigend de eerste plaats. "Amazon heeft deze score te danken aan verschillende factoren: de impact van de ervaringen met Amazon.com, te beginnen met hun website waarvan 75 procent van de respondenten aangeeft onlangs nog iets over Amazon te hebben gelezen of gehoord."

What an incredible night! Congratulations to all the Best Brands winners: @Gillette, @IKEA, @amazon, @colruytgroup pic.twitter.com/rHHrb42MvB Serviceplan Benelux(@ ServiceplanBNL) link