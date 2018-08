Dit zijn de beste tips om uw kinderen te leren sparen Kurt Deman

30 augustus 2018

Voor de meeste kinderen is sparen een ver-van-mijn-bedshow. Geld is het laatste van hun bekommernissen. U leert ze daarom beter in kleine stapjes om met geld om te gaan. Sparen is een leerproces, maar wel eentje dat u samen spelenderwijs kunt aanpakken.

Kleuters hoeven natuurlijk nog niet met geld om te gaan. Wil u ze toch al een duwtje geven? Dan is winkeltje spelen een goed begin. Een andere klassieker is op het strand bloemen van crêpepapier verkopen - of beter: ruilen - voor de mooiste schelpen. Ze zijn er uren zoet mee en maken bovendien kennis met onderhandelingstechnieken en het principe van de wederkerigheid (voor wat hoort wat).

Op de lagere school leren uw kinderen direct rekenen. Nu beginnen ze te snappen hoe geld werkt en waar het voor dient. Ze weten nu ook dat centen niet uit de lucht vallen, maar dat u daarvoor gaat werken. Op dit moment kan u starten met uw kroost te betrekken bij de gezinsaankopen. Leg hen na een winkelbezoek bijvoorbeeld uit wat u net aan de kassa deed. De meeste kinderen vinden het wel tof om zelf eens te mogen betalen aan een winkelier. Een andere tip: gezelschapsspellen met fictief geld kunnen zeer leerrijk zijn.

Een volgende belangrijke stap in hun leerproces is wanneer ze voor de eerste keer zakgeld krijgen. U beslist uiteraard zelf of en wanneer u daarmee start - de meningen over vanaf welke leeftijd kinderen zakgeld moeten krijgen zijn nogal verdeeld.

Als u zakgeld geeft, start dan met enkele centen en stel samen met uw kind een spaardoel op - voor een wat duurder, fel begeerd speeltje bijvoorbeeld, of een nieuwe fiets. Begeleid uw kinderen, maar laat hen ook eens hun zakgeld spenderen aan iets nutteloos als ze dat willen.

Het eerste, echte spaarwerk: 4 tips

1. Koop een leuke spaarpot

Een guitig spaarvarkentje spreekt nu eenmaal meer aan dan een rechthoekig doosje. Plaats het op een zichtbare ereplaats in huis.

2. Samen tellen

Stop regelmatig een klein bedrag in de spaarpot. Tel samen met uw zoon of dochter het saldo. De vooruitgang werkt stimulerend.

3. Samen aftellen

Is de eindmeet in zicht? Tel dan samen met uw kinderen af naar de magische datum waarop het spaardoel is bereikt. Spannend, toch?

4. Het beloonmoment

Na vele weken of misschien zelfs maanden van noeste spaarinspanning, is het spaardoel eindelijk behaald. Vergezel uw kind naar de winkel en maak er een bijzonder gebeurtenis van. Iets lekkers achteraf moet zeker kunnen!

De eerste spaarrekening

Een al even grote mijlpaal is de eerste persoonlijke spaarrekening met de eigen bankkaart. Tot voor enkele jaren pakte nagenoeg elke bank uit met voordelige zichtrekeningen op maat van kinderen en jongeren. Dat aanbod is fors teruggeschroefd, maar hier vindt u een overzicht van de meest interessante formules.

De instapleeftijd en maximale leeftijd verschillen sterk van aanbieder tot aanbieder. Veel banken verwijzen hun jonge klanten tegenwoordig dus wel rechtstreeks door naar de klassieke spaarrekeningen, al ontvangen ze vaak wel nog een attentie wanneer ze een spaarrekening openen.

Via een automatische opdracht – gemakkelijk in te stellen met internetbankieren – bepaalt u welk bedrag u op regelmatige tijdstippen naar de spaarrekening overschrijft. Uw kinderen kunnen die rekening uiteraard ook zelf voeden met het loon uit vakantiejobs of bijvoorbeeld geldcadeaus van oma of opa bij een goed rapport.

Goed om weten: voor jongeren gelden andere uitgavenlimieten dan voor volwassenen. De ouders bepalen de uitgavenlimieten van hun minderjarige kinderen.

Kinderen en digitaal bankieren

De smartphone is niet meer weg te denken uit de leefwereld van jongeren. Vanaf een bepaalde leeftijd kunnen uw tieners hun mobiel apparaat ook beginnen gebruiken voor banktransacties.

Op die kar zijn de banken wel gesprongen: zo ontwikkelden diverse banken een speciale app voor kinderen en jongeren, waar de ouders medebeheerder van zijn en de limieten natuurlijk ook strikt.

De app K’Ching van KBC zet in op een aantrekkelijke vormgeving die de gebruiker kan personaliseren. AG Insurance heeft met Yongo dan weer een spaar-en beleggingsplatform ontwikkeld, voor ouders die een centje voor hun kinderen opzij willen zetten.

Wilt u zelf sparen voor uw (klein)kind? Dan behoort ook een spaarverzekering tot de mogelijkheden. U leest er hier meer over.

