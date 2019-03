Dit zijn de beste spaarrekeningen voor seniors Johan Van Geyte

19 maart 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Pech voor wie al een jaartje ouder wordt: bankiers mogen wel degelijk betere voorwaarden op hun spaarrekeningen geven aan jonge spaarders. Het is een ‘discriminatie’ die wettelijk is toegelaten. We zochten uit welke rekeningen wél interessant zijn voor de oudere spaarders onder ons.

Een spaarder uit Ronse diende bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia klacht in tegen bpost bank, omdat hij er geen Cocoon-rekening kon afsluiten. Hij was immers ouder dan 40 en vond zoiets discriminatie op leeftijd. Unia ging niet op de klacht in. De antidiscriminatiewetgeving kan namelijk niet van toepassing zijn indien een ongelijke behandeling wettelijk wordt voorgeschreven, zoals hier het geval. Wettelijk mogen de aanbieders van spaarrekeningen de basisrente en de rente van de getrouwheidspremie wel degelijk laten afhangen van de leeftijd van de spaarders.

Spaarrekeningen zonder leeftijdsbeperking

Als u al een jaartje ouder wordt, moet u niet meteen wanhopen: ook voor u zijn er opties, en ze leveren zelfs niet noodzakelijk zoveel minder op.

De toppers

Op korte termijn

1. Deutsche Bank Saving Plan

Als u op korte termijn (minder dan een jaar) spaart, kijkt u best enkel naar de basisrente. De hoogste vergoeding wordt momenteel geafficheerd door Deutsche Bank Saving Plan met een basisrente van 0,60%. Nadeel: u kunt op deze rekening maar 500 euro per maand sparen.

2. Izola Saver Account

U wilt meer dan 500 euro per maand sparen? Dan is de Izola Saver Account een aanrader. Die levert eveneens een basisrente van 0,60% op, maar omdat de rekening niet voldoet aan de regels om vrijstelling van roerende voorheffing te krijgen op de intresten, moet u er wel 30% roerende voorheffing aftrekken, zodat het nettorendement op 0,42% uitkomt. Let wel: Izola houdt de voorheffing niet in, omdat ze met een buitenlandse banklicentie werkt. U moet ze zelf aangeven.

3. NIBC Direct Flex

Teveel gedoe naar uw zin? Dan is er nog NIBC Direct Flex, dat de voorheffing zelf afhoudt en netto 0,35% biedt.

Op langere termijn

Kunt u uw geld langer dan een jaar missen, dan kiest u beter voor een rekening met een hoge getrouwheidspremie.

1. MeDirect Fidelity Sparen

Het beste aanbod vindt u hier bij MeDirect Fidelity Sparen, dat bovenop een basisrente van 0,05% een getrouwheidspremie van 0,80% biedt als u het geld een jaar laat staan.

2. Santander Consumer Bank Vision +

Deze spaarrekening volgt met een basisrente van 0,15% en een getrouwheidspremie van 0,65%.

