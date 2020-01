Dit zijn de beste opties voor uw autoverzekering Kurt Deman

30 januari 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Wie Wie een autoverzekering nodig heeft, kan in ons land terecht bij diverse aanbieders, elk met hun voor- en nadelen. Bepalen wat voor u de beste keuze is, hangt vooral af van de service, snelheid en de mate van onafhankelijkheid die u verwacht. Volgend overzicht helpt u op weg.

Verzekeringsmakelaar

De verzekeringsmakelaar is een onafhankelijk adviseur die u de keuze biedt uit producten van een reeks verzekeraars. Hij is dus niet gebonden aan één bepaalde maatschappij. Dat laat hem ook toe om oplossingen op maat voor u uit te werken. Hij beschikt meestal over een uitgebreide kennis, over alle producten en maatschappijen heen, maar zal misschien net iets minder vertrouwd zijn met de exacte voorwaarden van een specifiek contract.

Verzekeringsagent

Een agent is een tussenpersoon die wel verbonden is aan een specifieke maatschappij. Hij verleent dus enkel advies over de verzekeringen die zijn maatschappij aanbiedt. De verzekeringsagent specialiseert zich in het aanbod van één merk, maar opereert niet onafhankelijk. Hij zal dus altijd de polissen van zijn merk aanprijzen, ook al biedt een andere maatschappij misschien gunstigere voorwaarden. Bij een schadegeval kent hij de procedures voor zijn portfolio door en door.

Directe verzekeraar

Directe verzekeraars zijn maatschappijen die hun verzekeringscontracten rechtstreeks – al dan niet online – aan de man brengen. Aangezien u hier geen tussenpersoon contacteert, is het vaak een iets snellere en goedkopere oplossing. U betaalt namelijk weinig tot geen makelaarskosten. De keuze blijft beperkt tot de door de maatschappij voorgestelde oplossingen. In geval van discussies of betwistingen, kan het ook een gemis zijn dat er geen makelaar of agent is waar u raad aan kan vragen.

Bankverzekeraar

Hier vindt u bank- en verzekeringszaken onder één dak. Dat leidt soms tot een kostenvoordeel: wie bij de bankverzekeraar een autoverzekering heeft afgesloten, haalt daar bij de onderhandeling voor het woonkrediet wel eens voordeel uit. Autoverzekeringen gelden niet als de enige specialiteit van het huis, waardoor het kennisniveau mogelijk lager ligt, al beschikken veel bankverzekeraars wel degelijk over een specialist ter zake. Het productaanbod blijft opnieuw meestal beperkt.

Onafhankelijk vergelijken?

Aan opties voor een autoverzekering dus geen gebrek. De spaar- en verzekeringsvergelijker Spaargids.be biedt een overzicht van de verschillende verzekeraars. U ontdekt er in een handig overzicht welke bijstand ze verlenen en hoe ze tariferen. Doe zelf de simulatie en vraag eenvoudig prijs aan voor uw autoverzekering bij 9 verzekeraars

Betrouwbaar?

Twijfelt u aan de betrouwbaarheid van uw verzekeringsaanbieder? De verzekeringsmaatschappijen moeten toegelaten zijn door de Nationale Bank van België. Tussenpersonen zijn ingeschreven in het register van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten).

Vergelijk hier de beste autoverzekeringen van het moment

Lees meer op Spaargids.be:

Pechverhelping? Zoveel kost het u

Waarom uw vader minder betaalt voor zijn autoverzekering

Deze tien punten bepalen de prijs van uw autoverzekering

Bron: spaargids.be.