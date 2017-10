Dit wordt uw bank van de toekomst Joni Horemans

Tijden veranderen, banken ook. De digitalisering (en bijhorende robotisering en automatisering) van onze economie zet zich - volgen sommigen ongenadig - verder, en dat betekent vooral dat er mee geëvolueerd moet worden. Wie dat niet doet, dreigt kopje onder te gaan. Hebben de banken dan nog wel een toekomst? Ja, zeggen de experts, al zal u het vertrouwde bankmodel binnen enkele jaren amper nog herkennen.

De wijze waarop we betalen is de laatste decennia pijlsnel geëvolueerd. Zo zullen de woorden 'cheque' of 'Proton' bij heel wat millennials ongetwijfeld al op stevig wenkbrauwgefrons onthaald worden. Elk jaar stijgt het gebruik van de bankkaart en wie weet betalen we in 2030 dan toch allemaal met bitcoin of een andere zogenaamde cryptocurrency. Belgische banken krijgen nu niet alleen concurrentie van grote Europese spelers, maar ook van technologiereuzen als Facebook, Google en Apple én van innovatieve start-ups. Het woord FinTech zal u de komende maanden en jaren nog vaak horen, als verzamelnaam voor de nieuwe technologieën en innovaties die de concurrentie aangaan met de traditionele financiële betaalmethodes en dienstverlening. De ene innovatie volgt de andere pijlsnel op: banken kunnen dus niet anders dan fel investeren in die innovaties.



De revolutie is nu

Nieuwe betaalsystemen en blockchaintechnologie, waar bijvoorbeeld cryptovaluta als de bitcoin een toepassing van is, zetten de geldmarkt op zijn kop. Met deze en andere nieuwe technologieën stellen de FinTech-bedrijven klanten in staat de bank te omzeilen. Daarnaast bieden ze soms financiële diensten aan die het aanbod van de klassieke bank overtreffen. Het grote voordeel: ze zijn goedkoper, sneller en heel vaak gemakkelijker in gebruik. Via Moven downloadt u bijvoorbeeld gewoon een rekening als app op uw smartphone; gedaan met tijdrovende tochten naar het lokale bankkantoor. Ook via PayPal kan u een one-click-betaalautorisatie installeren. Daarnaast zijn er ook apps die u niet zozeer helpen betalen, maar die u financieel advies verlenen door uw betaalgedrag te analyseren. En met zowel het creëren van nieuwe betaalmethoden als het verlenen van financieel advies komt het eeuwenlange monopolie van de traditionele banken wel heel erg onder druk te staan.



Grote uitdagingen

Dergelijke toepassingen zijn bij ons voorlopig nog niet zo sterk doorgedrongen als in de financiële mekka's van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Toch zal de functie van de bank als tussenpersoon in financiële transacties ook hier onder druk komen staan.

Maar zo'n enorme vaart zal dat dus - in tegenstelling tot wat sommige 'trendwatchers' beweren - dus echt niet lopen. Ja, het bankmodel is in volle ontwikkeling, maar dat betekent nog niet dat banken helemaal zullen verdwijnen. Ondanks de FinTech-revolutie zijn experts er redelijk zeker van dat heel wat klanten blijvend zullen aankloppen bij de bank, omdat men er nu eenmaal mee vertrouwd is. De jarenlange klantenbinding werpt hier dus wel vruchten af.

Feit is wel dat banken wat meer zullen moeten samenwerken en bijvoorbeeld partnerschappen zullen moeten ontwikkelen met de nieuwe FinTech-bedrijven, om op die manier de klanten het beste van dienst te zijn. Experts vermoeden ook dat de banken sowieso meer zullen opschuiven naar een adviserende rol.



