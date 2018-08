Dit startkapitaal hebt u nodig voor uw eerste woning Dries Van Damme

27 augustus 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Een eigen huis wordt er niet bepaald goedkoper op. Toch blijven Belgen grote fan van 'de eigen plek onder de zon'. Een van de meest gestelde financiële vragen is dan ook hoeveel men best spaart voor het interessant wordt om een eigen woning te kopen. Met de volgende richtlijnen zal u aan de aankoop van een eerste woning alvast geen financiële kater overhouden.

Eigen kapitaal: wat hebt u nodig?

Na een daling in de lente, heeft het consumentenvertrouwen tijdens de warme zomerperiode een boost gekregen, zo blijkt uit de cijfers van de Nationale Bank. En daarmee wakkert de zin om een eigen huis te kopen bij veel mensen opnieuw aan.

In elk geval beschikt u best over een bepaald startkapitaal om een woning te kopen. Dat verlaagt de maandelijkse leninglast, en zorgt ook dat u meer kans maakt op een lening tout court. Zoals u weet, zijn banken in deze tijden echt niet meer happig om om u de volledige aankoopprijs van een woning te lenen.

Ja, u vindt ongetwijfeld voorbeelden van mensen met een minder groot startkapitaal, maar als algemene regel geldt: u maakt de grootste kans op een aantrekkelijke lening bij de bank als u circa 20% van de waarde van de woning zelf inbrengt. Snelle rekensom: voor een woning van 200.000 euro betekent dat 40.000 euro. Hoger mag natuurlijk ook - maar zorg ervoor dat u nog wat spaargeld overhoudt voor onverwachte financiële tegenslagen.

TIP: De banken helpen u echt wel zoeken naar een lening die is afgestemd op uw kapitaal en afbetalingsmogelijkheden. Hier vindt u een overzicht van interessante woonleningen.

Vergeet de extra kosten niet

Vergeet verder niet dat er bij de aankoop van een woning administratie- en notariskosten te betalen zijn. Meestal worden die niet gedekt door uw lening, dus ook dat bedrag moet u zelf voorzien.

Onderschat daarnaast ook niet de vele andere kosten die de aankoop van een woning en een verhuis met zich meebrengen. En iets wat mensen die tot nu toe huurder zich misschien niet realiseren: de terugkerende kosten liggen bij een eigen huis vaak hoger liggen dan bij een gehuurd appartement. Denk bijvoorbeeld aan verzekeringspremies, onroerende voorheffing en kosten voor gas en elektriciteit. Dergelijke kosten liggen uiteraard lager bij een meer bescheiden woning.

Hoeveel kunt u maandelijks afbetalen?

Een goede inschatting van het juiste startkapitaal is het beste begin. Daarnaast moet u goed weten wat u maandelijks kan afbetalen. Ook hier is een vaste regel: u gebruikt best maximum maar een derde van uw volledige inkomen om een woonlening, inclusief de interesten, terug te betalen.

De praktijk toont dat we in België best stevige afbetalingen hebben. Zo verklaart een Belg op vier 600 tot 800 euro per maand aanvaardbaar te vinden als afbetaling. Maar er zijn wel 15% - vooral jongere - mensen die maandelijks meer dan 1.100 euro afbetalen. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van de woningmarkt van bouwonderneming Blavier.

U weet natuurlijk best wat u en uw gezin maandelijks aankunnen. Als we u nog een tip mogen geven: breng ook de verwachte kosten mee in de berekening. Als u die bij uw lening optelt, is het ideaal als er maandelijks nog wat overblijft voor onverwachte uitgaven.

Lees ook: Alles wat u moet weten over de woonbonus

Hoe lang betaalt u af?

Vervolgens kan u beslissen of u uw lening over 15, 20, 25, 30 jaar spreidt. Er zijn zelfs banken die een lening op 40 jaar toestaan, maar dan kijkt u op torenhoge interesten.

Hebt u eigenlijk voldoende geld opzij om veel sneller een lening af te betalen? Mooi, maar toch wordt aangeraden om minstens 10 jaar looptijd te kiezen. Alleen dan ontvangt u een belastingvoordeel in de vorm van de woonbonus.

Die laat toe om de uitgaven voor uw hypothecaire lening in rekening te brengen voor een basisbedrag van 1.520 euro, tegen een percentage van 40%, verhoogd met 760 euro tijdens de eerste 10 jaar.

Dat betekent dat u tijdens de eerste 10 jaar een voordeel van 912 euro (40% van 2.280 euro) – of 1.824 per gehuwd of samenwonend koppel – kunt opstrijken als het om uw enige woning gaat. Het zou zonde zijn om dat voordeel tijdens uw leenperiode te laten liggen.

TIP: Zoek het ideale evenwicht tussen uw maandelijkse afbetalingen en de looptijd van uw lening. Doe hier een simulatie.

Lees ook:

Bespaar tot duizenden euro's op uw woonlening

Met deze tips spaart u veel geld uit

Hoe lang moet u nu best lenen voor een woning?

Bron: spaargids.be