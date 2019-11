Dit moet u weten over de belastingvermindering voor het pensioensparen Johan Van Geyte

14 november 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Over enkele weken al loopt 2019 ten einde. Als u graag nog profiteert van de belastingvermindering voor het pensioensparen en dit jaar nog niet het maximum stortte, dan rest u niet veel tijd meer.

Via bank of verzekeringsmaatschappij

Pensioensparen kan op twee manieren: of u kiest voor een pensioenspaarfonds bij een bank, of u kiest voor een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij. Beide systemen hebben voor- en nadelen.

Kiest u voor een pensioenspaarfonds, dan worden uw storingen belegd in aandelen en obligaties. Het rendement van uw spaarcenten is dan volledig afhankelijk van de beurs. Floreren de aandelen- en obligatiemarkten, dan kunnen pensioenspaarfondsen een stevig resultaat voorleggen. Het nadeel is dan u ook een groter risico neemt. Als de aandelenmarkten crashen, kan uw rendement zelfs negatief uitvallen. Bekijk hier het aanbod van pensioenspaarfondsen.

Niet alle spaarders zijn bereid om hun pensioenkapitaal op de beurs te beleggen. Voor hen hebben verzekeraars de pensioenspaarverzekering in het leven geroepen.

Het meest gangbare is het tak21-contract: spaarders ontvangen op hun stortingen een vaste jaarlijkse rente, die eventueel nog kan worden aangevuld met een winstdeelneming. Die laatste krijgt u als de verzekeringsmaatschappij uw storting met winst kan herbeleggen en haar financiële toestand dat toestaat. De winstdeelname is dus geen zekerheid, de vaste rente wel.

Tip: Bekijk hier het rendement van een aantal pensioenspaarverzekeringen.

Fiscaal voordeel

Het bedrag dat u jaarlijks kunt storen voor het pensioensparen is beperkt. In 2019 bedraagt het gewone maximum 980 euro. Daarnaast is er een verhoogd maximum van 1.260 euro. Kiest u voor dit laatste, dan moet u dit expliciet aanvragen aan uw bank of verzekeraar.

De overheid beloont de stortingen meteen als fiscaal voordeel. Stort u een bedrag tussen 0 euro en 980 euro, dan hebt u recht op een belastingvermindering van 30% op de gestorte bedragen. Stort u tussen 980 euro en 1.260 euro, dan gaat het om 25%.

U moet de belastingvermindering aanvragen via uw jaarlijkse belastingaangifte.

Om te starten met pensioensparen moet u minstens 18 en niet ouder dan 64 zijn. Eens gestart, moet het pensioensparen minstens tien jaar lopen.

Tip: Ook langetermijnsparen geeft recht op een belastingvermindering.

Starten bij het jaarbegin

Hoewel veel mensen pas aan het einde van het jaar de nodige stortingen doen voor hun pensioensparen, is het eigenlijk toch beter om dat in januari of februari al te doen. Waarom? In geval van een pensioenspaarverzekering geniet u dan langer van de gewaarborgde intrestvoet, die vaak hoger is dan de vergoeding op een spaarrekening.

Bij een pensioenspaarfonds hangt alles uiteraard af van de evolutie van de beurs. U stapt best in wanneer de aandelen goedkoop zijn, alleen weet u pas achteraf wanneer dat is. Toch mag u over een langere periode gezien uitgaan van stijgende aandelenmarkten. En dan leveren stortingen bij het jaarbegin ook hier meer op dan stortingen op het jaareinde. Meteen uw eerste goede voornemen voor 2020?

