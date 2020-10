Dit moet u weten als u wil beleggen

Kurt Deman

05 oktober 2020

08u30

Indicaties voor het tweede kwartaal van 2020 wijzen op een merkbaar herstel van de Belgische fondsenmarkt. Ondanks dalende koersen in het voorjaar blijkt de belegger het risico dus niet te schuwen. Spaargids.be belicht de kwestie.

Door de impact van de coronacrisis kleurden de beurzen in maart 2020 bloedrood. De Belgische sterindex BEL20 viel tussen midden februari en half maart 40% terug. Elders in Europa zag het plaatje er amper rooskleuriger uit. Dat bleef natuurlijk niet zonder gevolgen voor de waarde van de beleggingsfondsen. Vergelijk hier het aanbod van beleggingsfondsen in België.

13% terugval

De Belgische vereniging van Asset Managers (BEAMA), die onder meer fondsenbeheerders vertegenwoordigt, wijst erop dat de waarde van de in België publiek gecommercialiseerde fondsen het eerste kwartaal van 2020 met 28,5 miljard euro ofwel 13,0%, daalden.

De daling valt volgens een persbericht van beurswaakhond FSMA wel voornamelijk toe te schrijven aan de koersverliezen van de aandelen waarin die fondsen beleggen. Ze was dus niét het gevolg van een massale uitstap en uitbetaling van die fondsen. Het gevolg: nu de aandelenmarkten zich stevig herstelden, maakten ook de beleggingsfondsen een groot deel van hun verliezen goed.

Herstel

Toch bevinden de meest fondsen op de Belgische fondsenmarkt zich nog niet op het peil van januari 2020. Belangrijke kanttekening hierbij is dat veel aandelenindexen toen hun piek noteerden. Onafhankelijk van de coronacrisis voorspelden analisten op dat moment al een zekere terugval. Covid-19 heeft er wel nogmaals op gewezen dat niets zeker is op de beleggingsmarkt. De wijsheid ‘opbrengsten uit het verleden bieden geen garantie op toekomstig succes’ blijkt dus niet uit de lucht gegrepen. Hier kan u zelf nagaan hoe de beleggingsfondsen de afgelopen tijd presteerden.

Veilige haven

Als u wil weten hoe het komt dat sommige Belgen, zélfs in onzekere tijden, het risico opzoeken door te investeren in beleggingsfondsen, is het simpele antwoord: het rendement - of gebrek eraan - van de spaarboekjes. Dat gaat dan natuurlijk wel over die mensen die spaarcenten te investeren hebben, want lang niet iedereen zoekt zijn of haar heil in ‘gedurfde’ alternatieven. In juli stond bijvoorbeeld een recordbedrag van 281,9 miljard euro op onze spaarrekeningen geparkeerd. Nog opvallender: op onze zichtrekeningen stond er nog eens 3 miljard méér. Een verklaring valt te zoeken bij onze lagere uitgaven in volle coronatijd, waardoor we onze centen langer dan normaal onaangeroerd lieten. Veel mensen kiezen er in onzekere tijden dus voor om gewoon helemaal niets te doen met hun geld.

