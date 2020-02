Dit moet u weten als u een autoverzekering kiest Johan Van Geyte

Bron: spaargids.be 0 Sparen De autoverzekering is een van de weinige verplichte verzekeringen in ons land, toch voor wat de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid betreft. Dat maakt een prijsvergelijking relatief gemakkelijk. Bij de niet-verplichte autoverzekeringen, zoals de omniumpolis, is het verhaal wat complexer.

De BA-verzekering garandeert dat een verzekeraar de kosten op zich neemt voor schade die een autobestuurder aan een derde berokkent indien hij een ongeval in fout heeft. Het gaat niet alleen om de materiële, maar ook om lichamelijke en morele schade. Omdat de verzekering verplicht is, heeft de wetgever ook strikt vastgelegd wat gedekt moet zijn. Dit betekent dat de basisgaranties voor iedereen gelijk zijn. Er kan dus mooi worden vergeleken.

Let wel op: in de praktijk bestaat er niet zoiets als dé goedkoopste maatschappij. Elke verzekeraar voert namelijk een eigen prijspolitiek. Een 50-jarige inwoner uit Hasselt kan dus bij een andere autopolis uitkomen dan een 19-jarige plattelandsbewoner uit Velzeke. Het komt er voor allebei dus op aan een aantal offertes op te vragen om de goedkoopste eruit te kunnen vissen.

Goedkoper

Een steekproef van de verzekeringsfederatie Assuralia concludeerde dat de gemiddelde premie voor ‘toerisme en zaken’ in 2018 uitkwam op 465 euro plus taksen . Dat was 0,5% minder dan het jaar voordien. De daling werd ingegeven door een vermindering van de schadefrequentie. In 2010 hadden nog 7,21% van alle verzekerden een ongeval, in 2018 was dat gedaald naar 5,89%.

Het is trouwens niet alleen de schadelast die bepalend is voor de hoogte van de premies. Ook de tussenpersonen moeten worden betaald. Hoeveel uw makelaar of agent juist aan uw polis verdient, kunt u zelf aflezen op uw jaarlijkse afrekening.

Vergeet bij het vergelijken van premies wel niet te kijken of u al dan niet in aanmerking komt voor een interessanter tarief. Dat is bijvoorbeeld het geval als u slechts een beperkte afstand per jaar aflegt met de auto. Dan kan een zogenaamde kilometerverzekering, waarbij u maar betaalt voor de effectief afgelegde afstand, interessant zijn.

Omniumpolis

Een omniumpolis dekt de eigen schade van de verzekerde. Hier kan het aanbod wel verschillen. Zo kunnen maatschappijen werken met een verschil in dekkingen. Wat is verzekerd en wat niet? Of nog: bij de ene maatschappij hebt u recht op een vervangvoertuig, bij de andere niet. En dat vervangvoertuig kan ofwel van dezelfde klasse als uw voertuig zijn of een basisversie. Verder kunnen ze een andere franchise toepassen, het bedrag dat de verzekerde bij een schadegeval zelf ten laste moet nemen. Hoe hoger dit bedrag, hoe lager de premie kan zijn.

Voor een niet-verplichte autoverzekering kunt u dus niet zomaar voortgaan op de prijs. U moet kijken welke dekking voor u belangrijk is en welke niet. Ook moet u evalueren welke franchise u redelijk lijkt. Bent u bereid die hoger te leggen, dan kunt u de prijs wellicht (gevoelig) drukken.

