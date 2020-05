Dit moet je weten voor je je eerste elektrische fiets koopt Charlotte Fouquet

29 mei 2020

11u00

Bron: HLN Shop 4 Consument Elektrisch fietsen is al enkele jaren aan een serieuze opmars bezig. Nu al worden in veel fietsenwinkels meer elektrische recreatieve fietsen verkocht dan gewone. Denk jij er ook over na om binnenkort met een duwtje in de rug de baan te trotseren? Wij beantwoorden voor jou al enkele veelgestelde vragen.

1. Hoe werkt een elektrische fiets?

Elektrisch fietsen combineert het trappen van de fietser met de kracht van een elektromotor. Dat kan een voorwielmotor zijn, een middenmotor of een achterwielmotor. Heb je tijdens het fietsen nood aan wat extra ondersteuning, dan kan je het systeem activeren door een simpele druk op de knop. De motor, de batterij, de display (waarop je gegevens als de gereden kilometers, accustatus en de huidige stand afleest) en de sensoren worden op die manier aan het werk gezet.

Van zodra je begint te trappen, analyseren de sensoren de kracht, trapfrequentie en snelheid. De motor past zijn kracht vervolgens aan. Denk dus niet dat je met een schok vooruit zal schieten. De fiets doet precies wat jij wil, op een veilige en comfortabele manier.

2. Hoe ver kan je fietsen met een elektrische fiets?

De zogenaamde actieradius (de afstand die een voertuig kan afleggen zonder tussentijds van buitenaf energie aan het voertuig toe te voegen, red) is moeilijk te bepalen zonder specifieke details. Die hangt namelijk af van de batterij van je fiets, uitgedrukt in Wh. Hoe groter de capaciteit, hoe groter je actieradius zal zijn, maar ook hoe duurder het wordt.

Ook weersomstandigheden, de bandenspanning, het gewicht van de fietser, het type gebied waarin vooral gefietst wordt (veel heuvels of niet), de ondersteuningsgraad… spelen een rol. Ga er in ieder geval van uit dat de actieradius die vermeld wordt bij de eigenschappen van de fiets, de maximale actieradius is, in ideale omstandigheden dus.

3. Hoe snel kan je fietsen met een elektrische fiets?

Wettelijk gezien mag je elektrische fiets je maar ondersteunen tot 25 km/u. Je kan dus in principe sneller fietsen, maar dan valt je duwtje in de rug weg.

Naast de gewone elektrische fietsen, kan je ook kiezen voor een speed-pedelec, waarmee je tot 45 km/u kan fietsen. Voor dergelijke fietsen gelden wel strengere regels. Zo moet je een bepaald type helm dragen, een rijbewijs hebben, over een kentekenplaatje beschikken, een verzekering afsluiten. De speed-pedelec wordt vaak gebruikt voor het woon-werkverkeer, om de files te vermijden.

4. Hoeveel kost een goede elektrische fiets?

Eens je je op de markt van de elektrische fietsen begeeft, zal je al snel merken dat prijzen heel erg uiteenlopen. Aangezien het wellicht de bedoeling is om lang van je elektrische fiets te genieten, ga je best niet voor de allergoedkoopste fietsen. Voor gespecialiseerde elektrische fietsen, zoals koersfietsen en gravel bikes, kan je zo’n 6.000 euro neerleggen. Uiteraard loont het om aanbiedingen in de gaten te houden.

5. Hoe zorg je voor een goed onderhoud?

Net als je gewone fiets, heeft je elektrische fiets wel wat onderhoud nodig. Let daarbij op de ketting en de tandwielen, aangezien hier meer kracht op komt te staan dan bij een gewone fiets. Net als bij een gewone fiets verdienen daarnaast ook de bandenspanning, het schakelsysteem en de remmen regelmatig aandacht.

Uiteraard moet je ook zorg dragen voor de accu. Weet dat een accu zeer gevoelig is aan lage temperaturen. Bewaar de accu daarom binnenshuis als het buiten (of in je fietsenberging) kouder wordt. Hou de accu ook actief. Doe daarom ook in de winter regelmatig een klein tochtje met je fiets en laadt de batterij af en toe op. Tot slot is het ook aan te raden om je accu zo min mogelijk helemaal ‘plat’ te rijden.

