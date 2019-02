Dit kost een spaarboekje gemiddeld Kurt Deman

21 februari 2019

08u30

We weten het al: ook in tijden van lage rente blijft het spaarboekje toch ontzettend populair. Het is voor velen een veilige haven in tijden van fluctuerende beurskoersen. Daarnaast geldt ook de flexibiliteit als een troef: u kan aan uw centen wanneer u dat wil. Maar vraag aan de gemiddelde Belg wat zijn/haar spaarrekening eigenlijk kost, en de meeste moeten u het antwoord schuldig blijven.

Spaarboekjes zijn strikt genomen bedoeld voor wie zijn geld minstens een jaar bij een bank parkeert. De getrouwheidspremie – hoe beperkt ook – maakt het raadzaam om uw geld niet vroeger af te halen. De meeste banken afficheren momenteel een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10%. Het hoogste rendement vindt u (in februari 2019) bij Deutsche Bank met DB Saving Plan (0,60% + 0,30%). U mag er wel enkel storten met een doorlopende maandelijkse spaaropdracht vanaf een zichtrekening en het totale maandelijkse spaarbedrag mag niet meer dan 500 euro bedragen. MeDirect biedt met Fidelity Sparen (0,05% + 0,80%) de aantrekkelijkste spaarrekening zonder dergelijke beperkingen.

Geen openings- en beheerskosten meer

Weet u nog: in tijden van hogere rentes – het lijkt een eeuwigheid geleden! – koppelden veel financiële instellingen openingskosten aan hun spaarrekeningen. Dat is dus nu compleet verleden tijd. Daarnaast waren ook vaak beheerskosten van toepassing: die vergoeding mag elke bank aanrekenen voor het beheer van het dossier van uw spaarrekening. De meeste banken rekenen dat nu ook niet meer aan. BNP Paribas Fortis voorziet wel een jaarlijkse afrekening van 2,50 euro voor een ‘slapende spaarrekening’ met een saldo van minder dan 25 euro, waar u gedurende tien jaar geen geld hebt opgevraagd of gestort. Beobank rekent in sommige gevallen 15 euro beheerskosten aan, al gelden er zoveel uitzonderingen dat de spaarder meestal toch is vrijgesteld.

Andere kosten?

Dan komen we uit bij zaken als portokosten (voor het verzenden van briefwisseling, zoals rekeningafschriften). De meeste klanten schakelen intussen wel over naar digitale briefwisseling. U kan optioneel een rekeningverzekering afsluiten: dan ontvangt een aangeduide begunstigde bij uw overlijden een vergoeding die gelijk is aan het saldo van uw zicht- of spaarrekening (of een minimumbedrag van 2.500 euro). De jaarlijkse premie van die verzekering schommelt algemeen tussen vier en zes euro per rekening.

Fiscale vrijstelling

Voor natuurlijke personen is de eerste schijf van 980 euro rente per jaar (inkomstenjaar 2019) vrijgesteld van roerende voorheffing, die momenteel 15 procent bedraagt. Bent u gehuwd of wettelijk samenwonend? Dan is uw gemeenschappelijke spaarrekening vrijgesteld van roerende voorheffing tot 1.960 euro (inkomstenjaar 2019).

Bescherming

Het geheel van de deposito’s die u bij een bank aanhoudt, is gewaarborgd voor een bedrag van maximaal 100.000 euro per persoon. Als uw bank failliet gaat, ziet het Garantiefonds er dus op toe dat u uw spaargeld in dat geval terugkrijgt.

Opgelet : De bank vraagt soms om een zichtrekening te openen samen met het spaarboekje. Die zichtrekeningen zijn in veel gevallen niet gratis. Laat u daar niet toe onder druk zetten, want meestal kan u echt wel een spaarrekening openen zonder een bijhorende zichtrekening.

