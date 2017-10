Dit jaar al meer klachten over online aankopen dan in heel 2016 avh

16u43

Bron: Belga 0 thinkstock Consument De Economische Inspectie heeft tot eind augustus al 6.203 klachten gekregen over online transacties. Dat zijn er al meer dan in heel 2016. Eén dossier - de luierbox - alleen al zorgde voor 2.000 klachten, zo blijkt uit cijfers van de Economische Inspectie vrijgegeven door minister van Economie Kris Peeters.

Uit het jaarverslag van de Economische Inspectie blijkt een sterke stijging van het aantal klachten over online aankopen in 2016. Dat zet zich door in 2017. Zo steeg het aantal klachten over producten die niet werden geleverd van 1.770 vorig jaar naar 3.189 in de eerste acht maanden van dit jaar. Daarvan waren er iets meer dan 2.000 die gingen over de luierbox, een soort abonnement op goedkope luiers waarvan de leveringen uiteindelijk uitbleven.



Verder in de top van klachten van online consumenten: frauduleuze praktijken, producten of diensten die niet blijken te voldoen aan de bestelling, misleidende reclame of ongevraagde goederen of diensten die werden geleverd.





