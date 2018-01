Dit is hoe Proximus tv-klanten gaat tegemoetkomen na storing mvdb

09u01

Bron: De Tijd - DataNews - Eigen berichtgeving 308 BELGA Veel kijkers van Proximus TV kregen maandagavond deze boodschap op hun tv-scherm. Consument Televisieklanten die maandagavond werden getroffen door de panne bij Proximus, krijgen twee weken lang gratis toegang tot drie betaalkanalen. Met die compensatie wil het telecombedrijf de klanten tegemoet komen na de storing die het bel-, internet- en sms-verkeer trof.

Concreet zullen Proximus TV-klanten een boodschap met excuses in het welkomstmenu zien verschijnen. Ze krijgen zo toegang tot de Movies & Series Pass, het pakket met het Belgisch voetbal en de nieuwe Studio 100 GO Pass.

Wanneer de compensatie in werking treedt, is nog niet bekend. Proximus-woordvoerder Jan Margot houdt het op "een kwestie van dagen."

De compensatie geldt voor alle ruim 1,5 miljoen klanten van Proximus TV, ook al werd slechts een onbekend deel van hen getroffen. Zij moesten het ongeveer een uur zonder tv stellen. Vast staat dat de compensatie Proximus handenvol geld kost. De Tijd rekende uit dat de tegemoetkoming minimum 19 miljoen euro bedraagt.

Het netwerk van Proximus lag maandagavond tussen 20 uur en 21.15 uur plat in een groot deel van Vlaanderen. De oorzaak was een elektriciteitspanne in een van de datacenters.