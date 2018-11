Dit is het slechtste dat je kan doen met je pensioenspaarpot Sven Vonck

20 november 2018

08u00

Wie heel dringend geld nodig heeft, durft al eens overwegen om de pensioenspaarpot vervroegd open te breken. Dat doe je beter niet, want je betaalt er een belachelijk hoge prijs voor.

Pensioensparen is de interessantste manier om nu al een aanvulling op je latere wettelijk pensioen op te bouwen. Dat komt door de fiscale stimulans. Spaar je jaarlijks 960 euro, dan krijg je een belastingvermindering van 30 procent of 288 euro. Sinds kort kan je voor het iets hogere plafond van 1.230 euro kiezen. Dan krijg je ‘maar’ 25 procent belastingvermindering: goed voor 307,50 euro besparing als je de volle 1.230 euro opzij zet.

De Belgische staat is natuurlijk niet zomaar zo gul: het kapitaal dat je opbouwt via pensioensparen moet echt dienen voor de (mede-)financiering van je pensioen. Als je dat geld voor iets anders gebruikt, staan er zware sancties tegenover - in de eerste plaats van de fiscus.

8 of 33 procent

De omvang van die fiscale sancties hangt af van twee zaken: het moment waarop je het kapitaal opvraagt en het moment waarop je startte met pensioensparen.

Voorbeeld 1 : Je startte voor je 55ste met pensioensparen. Op je 60ste verjaardag betaal je een eindbelasting van 8 procent. Als je daarna tussen je 60ste en 65ste verder spaart, krijg je nog belastingvermindering op de stortingen, maar betaal je er geen belasting meer op. Die laatste jaren zorgen dus voor een extra bonus.

Wie aan pensioensparen begon voor z’n 55ste en het kapitaal vervolgens opvraagt tussen de 60ste en 65ste verjaardag, heeft op dat moment al eindbelasting betaald (aan het tarief van 8 procent). Daardoor is er geen extra belasting verschuldigd op het kapitaal dat voor de 65ste verjaardag wordt opgevraagd.

Voorbeeld 2 : Je vraagt je pensioenkapitaal op voor je 60ste en betaalt 33 procent belastingen op het opgevraagde kapitaal. Daar komt ook nog eens gemeentebelasting bij (de zogenaamde opcentiemen).

Opgelet: begon je pas met pensioensparen na je 55ste, dan betaal je de eindbelasting niet op 60 jaar maar pas op de tiende verjaardag van het contract. Vraag je het kapitaal op voor de tiende verjaardag van het contract, dan is er ook 33 procent eindbelasting (plus opcentiemen) verschuldigd. Vanaf de tiende verjaardag geldt het gewone belastingtarief van 8 procent.

Afkoopvergoeding

Als je kapitaal vroeger opvraagt uit je pensioenspaarpot, krijg je niet alleen van de fiscus een gepeperde rekening. Je bank of je verzekeraar kan je ook extra kosten aanrekenen. Zo moet je bij de pensioenspaarverzekering van BNP Paribas Fortis (het Pension Invest Plan van verzekeraar AG Insurance) 5 procent uitstapkosten betalen. De contracten kunnen pas zonder afkoopvergoeding worden afgekocht vanaf je 60ste verjaardag.

Dan is sparen via een pensioenspaarfonds een betere manier om aan uitstapkosten te ontsnappen. Het Pricos-fonds van KBC rekent enkel 5 procent uitstapkosten aan wanneer het kapitaal binnen de maand na instap weer wordt opgevraagd. Daarna worden er geen uitstapkosten aangerekend. Ook de pensioenfondsen van ING (Star Fund) en Argenta rekenen geen uitstapkosten aan.

