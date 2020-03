Dit is de impact van het coronavirus op uw pensioen Johan Van Geyte

Dat het donkere tijden zijn voor beleggers, had u ongetwijfeld al begrepen: de Brusselse beurs zakte de voorbije drie weken maar liefst 34% en beleggers liepen al flinke builen op. Maar ook voor wie niet belegt, heeft de huidige toestand zware gevolgen. De helft van de pensioenspaarders zag al tot 20% van hun gespaard bedrag verloren gaan. Spaargids.be zocht het voor u uit.

Bij pensioensparen hebt u twee opties: ofwel spaart u een extra pensioenkapitaal bijeen via een pensioenspaarverzekering, ofwel doet u dat via een bancair pensioenspaarfonds. Zowat de helft van de Belgen zit in de eerste formule, de andere helft de tweede.

Optie 1

Als u aan pensioensparen doet via een tak21-spaarverzekering, dan sloot u een contract met een verzekeringsmaatschappij. Die garandeert een basisrente op uw stortingen. Daar bovenop kan jaarlijks nog een extra winstdeelneming komen als de verzekeraar de stortingen met winst kan herbeleggen en zijn financiële toestand dat toelaat. Met andere woorden: het ingelegde kapitaal kan in deze formule alleen maar groeien, los van de evoluties op de financiële markten.

Optie 2

Als u daarentegen koos om aan pensioensparen te doen via een bank, dan worden uw stortingen belegd in een pensioenspaarfonds met aandelen en obligaties. Hier deint de waarde mee op de golven van de financiële markten. Bij stijgende beurskoersen kunt u (veel) winnen, bij dalende koersen (veel) verliezen.

Zware verliezen

Als u een pensioenspaarfonds hebt, en uw rendement van de afgelopen weken bekeek, dan bent u vast niet vrolijk geworden.

Wie bij KBC in Pricos aan pensioensparen doet, zag de waarde van zijn spaarpotje sinds nieuwjaar met 21,27 procent dalen. Bij BNP Paribas B Pension Growth zakte ze 19,77%. En bij Belfius Pension Fund High Equity met 19,18%.

Naar een oorzaak voor de zware terugval is het niet ver zoeken. Het zijn de fondsen met de meeste aandelen in portefeuille die de zwaarste klappen krijgen. Zo heeft Pricos zijn vermogen gespreid over 66,66% aandelen, 27,02% obligaties en een restant aan liquiditeiten. De voorbije jaren was dat een gunstige zaak. Tussen 2010 en 2019 kende het fonds maar tijdens twee jaar een verlies, de andere jaren steeg de waarde telkens. Wie tien jaar geleden belegde, heeft ondanks de zware terugval van de voorbije weken wel nog altijd een gemiddeld rendement van 4,10% per jaar.

Defensieve fondsen

Toch zijn er ook fondsen die beter standhielden. Zo viel de waarde bij Argenta Pensioenspaarfonds Defensive slechts 8,60% terug, bij BNP P B Pension Stability bedroeg de malus 9,84%.

Deze fondsen staan bekend als meer defensieve fondsen, omdat ze meer zekerheid inbouwen. Zo mag het Argenta Pensioenspaarfonds Defensive statutair maximum 40% van zijn vermogen in aandelen beleggen. Volgens het jongste beheersverslag was dat in de praktijk zelfs maar 33,8%. 66,1% was belegd in obligaties. De rest waren liquide middelen.

Goed om te weten: u kan de keuze tussen een fonds dat volop in aandelen belegt en een meer defensief fonds in de loop van uw loopbaan aanpassen. Aan mensen die dicht bij hun effectieve pensioenleeftijd staan, wordt zelfs vaak aangeraden over te stappen op een defensieve variant, zodat zij niet - zoals nu - net vóór de eindmeet ineens 20% van de waarde van hun pensioenspaarpot in enkele weken verloren zien gaan.

Maar wat dan met de uitbetaling?

Ook hier bestaat een verschil tussen een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarfonds.

Pensioenspaarverzekering : vaste einddatum.

Het gaat meestal om de dag waarop u 65 jaar wordt. Eens die dag bereikt, zal het gespaarde vermogen worden uitgekeerd.

Pensioenspaarfonds : geen vaste einddatum.

Het kan worden opgevraagd van zodra de zogenaamde anticipatieve heffing van 8% werd afgehouden. Dat gebeurt op de leeftijd van 60 jaar voor wie voor zijn 55ste verjaardag startte met pensioensparen. Wie later startte, moet wachten tot minstens de tiende verjaardag van het contract.

Meestal raden experts aan om te wachten tot het jaar waarin u 65 wordt. Na de betaling van de anticipatieve heffing mag er verder worden gespaard, waarbij de stortingen nog steeds in aanmerking komen voor de belastingvermindering van 25% of 30% van de gestorte bedragen. Dat maakt het rendement van die stortingen des te groter.

Er is wel geen plicht om het kapitaal dat via stortingen in een pensioenspaarfonds werd gevormd op te vragen op 65-jarige leeftijd. Dat biedt net op momenten als deze mogelijkheden. Vindt u dat de beurskoersen te fel zijn gedaald? Dan zou u bijvoorbeeld kunnen wachten tot ze weer wat hersteld zijn - al weten we natuurlijk niet wanneer dat zal gebeuren. Worst case scenario dalen ze nog een hele poos.

U zou uw pensioenspaargeld ook kunnen opnemen voor de anticipatieve heffing afgehouden wordt, maar dat wordt afgeraden. U wordt dan namelijk heel zwaar belast en betaalt 33%.

Fiscus is zeker

Nog dit: het negatieve rendement waartegen participanten in een pensioenspaarfonds de voorbije weken aankeken, wordt door de fiscus nog wat erger gemaakt. Om de anticipatieve heffing van 8% te berekenen, gaat de fiscus er namelijk van uit dat elke storting 4,75% heeft opgebracht. Ook al is dat dus nu in de praktijk niet het geval.

