Dit is de beste termijn om uw auto terug te betalen

25 januari 2018

Hebt u de wagen van uw dromen gevonden, maar kan u onvoldoende spaargeld vrijmaken? Dan hebt u misschien baat bij een autolening. De volgende richtlijnen helpen u bij de afbetaling.

Welke looptijd voor u uiteindelijk het interessantst is, hangt uiteraard af van het bedrag dat u wilt lenen en van het bedrag dat u maandelijks kunt missen. Hoe langer u de looptijd rekt, hoe kleiner de maandelijkse afbetaling is en hoe gemakkelijker het zal zijn om de lening terug te betalen. Kiest u voor de korte pijn, dan moet u maandelijks meer terugbetalen, maar dan hebt u aan het einde van de rit minder rente neergeteld.

Leningen vergelijken

Om een idee te krijgen van het bedrag dat u maandelijks zult moeten afbetalen, kunt u het leenbedrag tegenover verschillende looptijden afzetten. Met deze simulatietool kunt u schuiven met de looptijd. Zo ziet u meteen wat de impact is op de maandelijkse aflossingen en de rentevoet.

We deden de simulatie voor een bedrag van 15.000 euro, met een looptijd van respectievelijk 24 en 48 maanden.

Zo blijkt dat Beobank momenteel met 0,65% de scherpste rente in de markt neerzet. U betaalt daar per maand 629,22 euro als u voor een looptijd van 24 maanden kiest. Uw totale interest bedraagt dan 101,28 euro. Kiest u ervoor om de lening over 48 maanden te spreiden, dan betaalt u maandelijks 316,65 euro, maar dan loopt de totale rente op tot 199,20 euro.

Tip: Bekijk zelf eens hoe de looptijd van de lening uw persoonlijke maandelijkse afbetaling beïnvloedt

Als u de resultaten tussen verschillende banken onderling vergelijkt, dan merkt u dat de rentes die banken voor eenzelfde bedrag en looptermijn geven sterk variëren. Het verschil tussen de laagste en hoogste rente op de markt kan oplopen tot bijna 5 procentpunt. Vertrouw daarom niet blindelings op uw eigen bank, maar vergelijk zeker eens de diverse tarieven.

Tip: Hier vindt u de goedkoopste autoleningen

Houd rekening met de wettelijke maximale looptijd

De looptijd is verder gebonden aan wettelijke beperkingen. Zo mag u voor bedragen tot 2.500 euro maximum 24 maanden nemen om die af te betalen. Voor bedragen tot 10.000 euro is dat maximum 48 maanden en wie tot 50.000 euro wil lenen, mag de terugbetaling over ten hoogste 72 maanden spreiden.

Spreid uw lening niet te lang

Omdat een wagen vrij snel in waarde daalt, adviseren banken om de afbetaling van een autolening toch niet over een al te lange periode te spreiden. Vier jaar is echt wel het maximum voor wagens die binnen de gemiddelde prijscategorieën vallen.

Kredietverstrekkers hebben nog een andere reden om een korte looptijd te adviseren. Stel dat het noodlot toeslaat en uw wagen total loss is, dan blijft de afbetaling van uw lening vaak wel lopen. Als u dan een lening voor een nieuwe wagen wil aangaan, kan het totale te betalen bedrag pittig worden.

Onderscheid tussen nieuw en tweedehands

Als u autoleningen onder de loep neemt, zult u zien dat de rentes voor nieuwe wagens een stuk lager liggen dan voor tweedehandswagens van meer dan drie jaar oud. Alleen valt dat vaak niet op, omdat mensen vooral het bedrag willen weten dat ze elke maand moeten betalen. Bij een goedkopere tweedehandswagen ligt dat bedrag doorgaans lager. Maar mocht u hetzelfde bedrag lenen voor uw tweedehandswagen dan voor een nieuwe wagen, dan betaalt u over dezelfde periode dus wel een pak meer interest.

Leent u bijvoorbeeld 15.000 euro op 36 maanden bij ING, dan bedraagt de rente voor een nieuwe wagen 0,85%. Voor een tweedehandswagen van twee jaar oud loopt de rente op tot 3,90%. Hier kan u zelf de vergelijking maken.

Een belangrijke reden hiervoor is dat banken bij tweedehandswagens de kans hoger inschatten dat ze hun geld niet of slechts gedeeltelijk terugkrijgen. Mensen zullen immers sneller geneigd zijn om hun maandelijkse aflossingen te staken als hun (oudere) auto het ineens pertinent laat afweten.

