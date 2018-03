Dit is de beste looptijd voor uw woonlening Dries Van Damme

22 maart 2018

08u00

Bron: spaargids.be 1 Consument Een ideale looptijd voor de woonlening is er eigenlijk niet. Of beter: die hangt te sterk af van uw individuele situatie om er één algemeen geldend getal op te plakken. Wel kunt u aan de hand van deze richtlijnen perfect nagaan wat in uw specifieke situatie financieel het meest interessantste scenario is.

Kiest u voor de korte of lange pijn?

Het simpele feit is dat u meer intresten zal moeten betalen als u uw woonlening over een langere termijn spreidt. Om een zicht te krijgen op de rente die u voor een bepaald bedrag moet betalen over een kortere of langere looptijd kunt u ons overzicht raadplegen.

Zo is de kans groot dat u voor een bedrag van 200 à 250.000 euro een rente van 1,50% kan bedingen over vijftien jaar. Spreidt u diezelfde lening liever over vijfentwintig jaar, dan is een rente van 1,80% realistisch. Uiteraard zal de rente die de bank u wil geven ook afhangen van andere factoren, zoals de grootte van het bedrag dat u zelf inbrengt.

Langer lenen = langer fiscaal voordeel

Denkt u – zoals veel mensen – dat u best het maximum haalbare bedrag afbetaalt, om zo het minst intresten te betalen en zo snel mogelijk van uw lening verlost te zijn?

In de praktijk is dat vaak niet de beste oplossing. Als uw maandelijkse aflossingen er bijvoorbeeld voor zorgen dat u niet kunt sparen, dan bestaat de kans dat het rendement van uw geld op het einde van de rit toch lager ligt, zelfs al slaagt u erin om uw woonkrediet heel snel af te lossen. Bovendien is het ook niet bepaald prettig leven om op het eind van de maand met moeite de eindjes aan elkaar te knopen omdat uw lening zo zwaar weegt.

Kiest u voor een meer gespreide afbetaling van uw hypotheek, dan komt er onder meer ruimte vrij om te starten met pensioensparen, wat een relatief hoge rente en een mooie belastingvermindering oplevert. Een ander voordeel is dat u de intresten, kapitaalaflossingen en premies van uw schuldsaldoverzekering gedurende de looptijd van uw lening fiscaal kunt inbrengen. Zo garandeert de geïntegreerde woonbonus een jaarlijks belastingvoordeel van 608 euro. Blijft uw huis uw enige woning gedurende de eerste tien jaar van de looptijd, dan loopt het belastingvoordeel op tot 912 euro. Als u als koppel een lening afsluit, verdubbelt dat bedrag. Voorwaarde is dat de lening in kwestie minstens tien jaar loopt.

Scenario’s afwegen

Te snel uw hypothecair krediet willen aflossen, is dus vaak niet zo’n goed idee. Maar welke termijn is dan wel interessant? Een looptijd van 20 à 25 jaar lijkt vandaag voor veel mensen zowat de gulden middenweg. Als reactie op de hoge vastgoedprijzen maken de meeste banken het zelfs mogelijk om een woonlening over een periode van dertig of zelfs veertig jaar terug te betalen. Let wel: voor een looptijd van dertig jaar of meer kunnen de intresten snel oplopen.

Zo is het niet ondenkbaar dat u voor een bedrag van 200.000 à 250.000 euro bijna dubbel zoveel intrest betaalt over dertig jaar als over vijfentwintig jaar. Let er dus op dat u de looptijd ook niet nodeloos gaat rekken.

Checklist

Welke factoren moet u in rekening brengen bij het bepalen van uw ideale looptijd?

* Uw leeftijd (en dus de afstand tot uw pensioen)

* Het bedrag dat u wil/moet lenen

* Het huidige renteniveau

* Uw financiële ademruimte

* Uw fiscale situatie

Een ideale looptijd brengt al die zaken netjes in balans. U kan samen met uw bankadviseur de verschillende scenario’s overlopen. Zo kan u helder bepalen welke formule u enerzijds nog een goede levenskwaliteit garandeert en anderzijds toch ook financieel interessant is.

Kan ik de looptijd achteraf verkorten of verlengen?

Verkorten

Hebt u een financiële meevaller gehad, dan kan het zinvol zijn om de looptijd te verkorten en zo intresten te besparen.

Verlengen

De looptijd verlengen kan dan weer interessant zijn als u op een bepaald moment krap bij kas zit en uw financieel comfort wil verhogen.

Maar pas op, want de bank is niet verplicht om een wijziging van de looptijd toe te staan. Wilt u het krediet verlengen, dan mag de totale looptijd van het krediet bovendien niet langer zijn dan de maximum looptijd die de bank toestaat. Als bij uw bank het maximum dertig jaar is, dan is een contract met looptijd van twintig jaar dus met maximum met tien jaar verlengbaar. Bovendien mag u bij de meeste banken op de einddatum van het krediet maximum vijfenzestig jaar zijn.

Besef ook dat u bij een verlenging hogere intresten zult betalen. Bovendien zal door de verlenging de premie van de schuldsaldoverzekering stijgen en kunt u bij een variabele rentevoet extra herzieningen krijgen. De verlenging levert u wel extra jaren fiscaal voordeel op, wat de extra intresten gedeeltelijk compenseert.

In plaats van uw krediet te verlengen, kunt u ook overwegen om het krediet te herfinancieren tegen een langere looptijd. Een voordeel is dat u zo de rente krijgt voor een nieuwe aanvraag en die is doorgaans lager dan de rente bij een gewone verlenging van uw krediet. In dat geval zal u wel een wederbeleggingsvergoeding moeten betalen als compensatie voor het verlies van de bank.

