Dit doet u beter niet als u wil sparen voor uw pensioen

18 december 2019

08u00

Mede door het belastingvoordeel is pensioensparen een manier van sparen die veel mensen aanspreekt. Er zijn wel enkele 'valkuilen' waar u op moet letten. We lijsten een viertal aandachtspunten op.

Geen recht

Het pensioensparen geeft recht op een belastingvermindering. Wie dit jaar tussen 0 en 980 euro stort, krijgt een fiscaal voordeel van 30%. Dat betekent dat hij volgend jaar 294 euro minder aan belastingen moet betalen als hij het maximale bedrag van 980 euro spaart.

Er geldt ook een verhoogd maximum van 1.260 euro. Wie tussen 980 euro en die verhoogde grens stort, heeft nog recht op een belastingvermindering van 25%. Bij een maximale benutting ervan, leidt dat tot een fiscaal voordeel van 315 euro.

Die belastingvermindering is evenwel alleen weggelegd voor mensen die belastingen moeten betalen. Wie er geen betaalt, kan ook niet genieten van de vermindering. En wie slechts een zeer gering bedrag betaalt, kan hoogstens dit bedrag wegwerken via de vermindering.

Let wel: wie ooit eenmaal een bedrag voor pensioensparen heeft opgenomen in zijn belastingaangifte, zal op de (fictieve) opbrengst van dat pensioensparen worden belast als hij zestig is of als de pensioenspaarrekening of pensioenspaarverzekering tien jaar loopt (voor mensen die pas startten na hun 55ste). En dat geldt ook voor wie uiteindelijk geen voordeel haalde uit de belastingvermindering.

Net te veel

Het systeem met twee percentages aan belastingvermindering kan nadelig uitvallen voor wie niet oplet. Wie 980 euro stort, krijgt een belastingvermindering van 30% of 294 euro. Wie 1.000 euro stort, heeft maar recht op een belastingvermindering van 25% of 250 euro. Dat is 44 euro minder, hoewel er meer is gestort. Het omslagpunt is 1.176 euro. Wie dat bedrag stort, heeft ook recht op 294 euro aan belastingvermindering. Een hoger bedrag geeft een hoger fiscaal voordeel. Zoekt u nog een bijkomende spaarvorm om belastingvermindering te krijgen? Dan is het langetermijnsparen misschien iets voor u.

Geen tweemaal

Wie tijdens het jaar verandert van pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering doet best zijn volledige storting voor of na de transactie. Een bedrag voor de overstap en een bedrag na de overstap storten, heeft immers weinig zin. Het belastingvoordeel kan maar voor één fonds of één verzekering worden aangevraagd.

Opgelet voor 54-jarigen

Wie 54 is en aan pensioensparen doet, denkt maar beter twee keer na over het bedrag dat hij dit jaar stort. Het kan bepalend zijn voor de sommen die hij de volgende tien jaar mag aan het pensioensparen mag besteden.

Een 54-jarige die niet het maximumbedrag stort, krijgt voor de komende jaren namelijk een individueel plafond toegewezen. Hij zal dan tot het jaar waarin hij 64 wordt slechts voor het bedrag van dit jaar of het gemiddelde van zijn effectieve stortingen tussen 50 en 54 jaar mogen intekenen, weliswaar uitgedrukt als percentage van het maximumbedrag.

Stort hij de volgende jaren toch meer dan het individuele plafond, dan wordt dit gezien als een nieuw contract. Dat moet vanaf dan tien jaar lopen en zal een belastingheffing op het einde van die tien jaar krijgen, wat fiscaal erg nadelig is. In het klassieke geval wordt de zogenaamde anticipatieve heffing op zestig jaar afgehouden. Dit belet niet dat de spaarder nadien mag blijven stortingen. Meer zelfs. De stortingen die hij dan nog doet, geven nog steeds recht op een belastingvermindering, maar worden niet meer in aanmerking genomen voor de berekening van de heffing. Het zijn dus wellicht de meest lucratieve stortingen. Bij een heffing op 65 jaar of later, verliest de spaarder dit voordeel.

Kiest de 54-jarige dit jaar voor het maximum, dan behoudt hij zijn vrijheid om de komende jaren te storten wat hij wil. Een indexering van de bedragen die gestort kunnen worden of een verhoging van het fiscale grensbedrag wordt niet gezien als een verhoging die van de consument uitgaat.

